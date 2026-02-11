PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDFinfo

Programmänderung ZDFinfo KW 11

Mainz (ots)

Woche 11/26 
Samstag, 07.03. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

  5.15	 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen
	 Der Justizirrtum
	 Großbritannien 2018

	„Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen: Die gierige 	Pflegemutter“ entfällt                                                       	„Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen: Der gefährliche 	Anwalt“ um 6.00 Uhr entfällt

(weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen)


Sonntag, 08.03. 

Bitte Programmänderung beachten: 

	 „Judenhass und das Feindbild Israel - Islamischer Antisemitismus 	 in Deutschland“ um 6.30 Uhr entfällt
	 
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)

Montag, 09.03. 

Bitte Programmänderung beachten: 

   7.00	 Wer ist Gianni Infantino?
	 Deutschland 2023

	„planet e.: Abenteuer Arktis - Auf den Spuren des Polarforschers 	Arved Fuchs“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)


Dienstag, 10.03. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  12.45	 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums
	 Die Heilige Lanze
	 Großbritannien 2014

	„Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte: Das Geheimnis der 	Kegelköpfe“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen)


Mittwoch, 11.03. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

  7.00	 Metropolen der Antike
	 Athen
	 Frankreich 2024

 	„Attila - Die Geheimnisse des Hunnenkönigs“ entfällt
  7.30	 Das antike Rom in 3D
	 Virtuelle Zeitreise zu den großen Bauwerken
	 Frankreich 2024


(weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen)


Freitag, 13.03. 

Bitte Programmänderung beachten: 

	„Wer ist Andrew Tate?“ um 12.30 Uhr entfällt
		 

(weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen)


Mit freundlichen Grüßen
Cornelia Autschbach

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

