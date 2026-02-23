ZDFinfo

Programmänderungen ZDFinfo KW 13

Mainz (ots)

Woche 13/26 Samstag, 21.03. Bitte Programmänderung beachten: 6.00 Die sieben großen Lügen der Geschichte Deutschland 2019 „Terra X History: Die Killer des Kremls. Moskaus mysteriöse Morde.“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Bitte Programmänderung beachten: 0.45 besseresser: Fragwürdiges US-Food Sebastian Lege packt aus Deutschland 2024 „besseresser: Die miese McPlant-Show“ entfällt (weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen) Montag, 23.03. Bitte Programmergänzung beachten: 5.00 Terra X Giganten der Kunst - Michelangelo Deutschland 2022 (weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen) Dienstag, 24.03. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Hollywood Stories Benedict Cumberbatch Frankreich 2023 „The True Story of Sabrina Carpenter“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Mittwoch, 25.03. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 ZDF-History Roms Rache - Die Schlacht im Harz Deutschland 2011 „ZDF-History: Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der Unheimlichen“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Mit freundlichen Grüßen Cornelia Autschbach

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell