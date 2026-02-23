PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDFinfo mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDFinfo

Programmänderungen ZDFinfo KW 13

Mainz (ots)

Woche 13/26 
Samstag, 21.03. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  6.00	 Die sieben großen Lügen der Geschichte
	 Deutschland 2019
          	                                                                         	„Terra X History: Die Killer des Kremls. Moskaus mysteriöse 	Morde.“ entfällt                                                                                
	                                                                                    (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)

Bitte Programmänderung beachten:

  0.45	 besseresser: Fragwürdiges US-Food
	 Sebastian Lege packt aus
	 Deutschland 2024

	„besseresser: Die miese McPlant-Show“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen)


Montag, 23.03. 

Bitte Programmergänzung beachten: 

  5.00	 Terra X
	 Giganten der Kunst - Michelangelo
	 Deutschland 2022


(weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen)


Dienstag, 24.03. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  7.00	 Hollywood Stories
	 Benedict Cumberbatch
	 Frankreich 2023

	„The True Story of Sabrina Carpenter“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)

Mittwoch, 25.03. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  7.00	 ZDF-History
	 Roms Rache - Die Schlacht im Harz
	 Deutschland 2011

	„ZDF-History: Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der 	Unheimlichen“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)


Mit freundlichen Grüßen
Cornelia Autschbach

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDFinfo mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDFinfo
Weitere Storys: ZDFinfo
Alle Storys Alle
  • 16.02.2026 – 14:45

    Programmänderung ZDFinfo KW 12

    Mainz (ots) - Woche 12/26 Montag, 16.03. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten: 18.45 Terra X History Wilde Zeiten. Das letzte Jahr der DDR Deutschland 2025 19.30 DDR mobil - Zwischen Tatra-Bahn und Ikarus Deutschland 2018 „DDR mobil - Zwischen Reichsbahn und Rasendem Roland“ entfällt (weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen) Dienstag, 17.03. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 Ermittler! DNA lügt nicht Deutschland 2018 „Ermittler! - Mit langem ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 13:57

    Programmänderung ZDFinfo KW 11

    Mainz (ots) - Woche 11/26 Samstag, 07.03. Bitte Programmänderungen beachten: 5.15 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der Justizirrtum Großbritannien 2018 „Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen: Die gierige Pflegemutter“ entfällt „Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen: Der gefährliche Anwalt“ um 6.00 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen) Sonntag, 08.03. Bitte Programmänderung beachten: „Judenhass und das Feindbild Israel - ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 14:51

    ZDFinfo-Programmänderung / Woche 11/26

    Mainz (ots) - Woche 11/26 Freitag, 13.3. Bitte Programmergänzung beachten: 21.00 Nordkoreas Geheimnisse Die Waffen des Diktators Deutschland 2025 (Weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen) Pressekontakt: ZDF-Kommunikation pressedesk@zdf.de Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren