Alois Rainer setzt um, was seine Partei versprochen hat

Eines kann man dem neuen Bundesagrarminister nicht vorwerfen: mangelndes Tempo. Der niederbayerische CSU-Politiker Alois Rainer hat in weniger als 100 Tagen bereits die bei den Landwirten als Bürokratiemonster verhasste Stoffstrombilanz abgeschafft, die Aufnahme des Wolfs in Jagdrecht vorbereitet und die Einführung des vorgesehenen staatlichen Tierhaltungslogos verschoben. Inhaltlich mag man das gut oder weniger gut finden - ob man zum Beispiel ohne Stoffstrombilanz systematische Überdüngung verhindern kann, muss sich noch zeigen. Klar ist aber: Rainer setzt das um, was seine Partei vor der Wahl versprochen hat.

