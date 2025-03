FORMEL Skin

Deutschlands Beauty-Hauptstadt: In diesen Städten gibt es die meisten und günstigsten Friseure sowie Nagel- und Kosmetikstudios

Berlin (ots)

Dermatologie-Plattform FORMEL SKIN analysiert die Dichte und Preise von Friseursalons, Nagelstudios und Kosmetikstudios in den 20 größten Städten Deutschlands

Düsseldorf liegt mit 12,94 Salons pro 10.000 Einwohner:innen auf Platz eins, Berlin weist mit nur 3,57 Salons die geringste Dichte auf

In Nürnberg sind kosmetische Dienstleistungen durchschnittlich am teuersten

In keiner anderen deutschen Großstadt gibt es eine so hohe Dichte an Friseursalons, Nagelstudios und Kosmetikstudios wie in Düsseldorf. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Analyse der digitalen Hautpflege-Plattform FORMEL SKIN (www.formelskin.de). Für die Untersuchung wurden die 20 größten Städte Deutschlands hinsichtlich der Menge von Beauty-Dienstleistern erfasst und anschließend ins Verhältnis zur Einwohnerzahl gesetzt. Darüber hinaus wurden die Preise für ausgewählte Beauty-Dienstleistungen wie Damen- und Herrenhaarschnitte etc. analysiert und verglichen. Deutschlands Mode-Mekka besticht dabei nicht nur mit den meisten Salons - Düsseldorfer profitieren auch preislich.

Düsseldorf überzeugt mit der höchsten Dichte an Salons

Mit einer kumulierten Dichte von 12,94 Salons pro 10.000 Einwohner:innen sichert sich Düsseldorf den ersten Platz im Ranking um die Beauty-Hauptstadt Deutschlands. In der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens gibt es 6,80 Friseursalons, 1,13 Nagelstudios und 5,01 Kosmetikstudios pro 10.000 Einwohner:innen. Auf dem zweiten Platz liegt Nürnberg mit einer kumulierten Dichte von 12,79 Salons pro 10.000 Einwohner:innen und jeweils 7,04 Friseursalons, 1,34 Nagelstudios und 4,42 Kosmetikstudios pro 10.000. Auf dem dritten Platz findet sich Hannover ein, mit 6,48 Friseursalons, 1,03 Nagelstudios und 4,26 Kosmetikstudios pro 10.000 Einwohner:innen.

Berlin landet auf dem letzten Platz

Weit abgeschlagen auf dem letzten Platz des Rankings liegt Berlin mit einer Dichte von nur 3,57 Salons pro 10.000 Einwohner:innen. Obwohl die Hauptstadt die einwohnerreichste Stadt Deutschlands ist, fällt das Angebot an Beauty-Dienstleistungen vergleichsweise gering aus: Auf 10.000 Einwohner:innen kommen lediglich 1,87 Friseursalons, 0,15 Nagelstudios und 1,54 Kosmetikstudios.

Schön sein hat seinen Preis - vor allem in diesen Städten

Die durchschnittlichen Kosten für kosmetische Dienstleistungen in Deutschland liegen bei 51,20 Euro. Untersucht wurden dabei gängige Behandlungsangebote wie Damen- und Herrenhaarschnitte, Maniküre und Pediküre sowie eine klassische Gesichtsreinigung und eine Anti-Aging-Behandlung.

Besonders teuer wird es in Nürnberg. Hier liegt der Durchschnittspreis für kosmetische Dienstleistungen bei 64,37 Euro. Darauf folgen München (63,88 Euro) und Bielefeld (58,32 Euro). In diesen Städten sind vor allem Anti-Aging-Behandlungen und klassische Gesichtsreinigungen kostspielig - in München und Nürnberg etwa zahlt man im Schnitt über 130 Euro für eine Anti-Aging-Behandlung, während Bielefeld mit einem besonders hohen Preis für Damenhaarschnitte (59,00 Euro) auffällt.

Deutlich günstiger sind die Behandlungen hingegen in Bonn (43,08 Euro), Bochum (43,20 Euro) und Düsseldorf (45,96 Euro). Hier sind insbesondere Haarschnitte, Fußpflege und Gesichtsbehandlungen preiswerter als in den meisten anderen Städten. Während man in Nürnberg für eine Pediküre 35,20 Euro zahlt, kostet sie in Bonn gerade einmal 28,00 Euro. Auch Herrenhaarschnitte sind in Essen mit 22,13 Euro besonders erschwinglich, während man in Nürnberg oder Berlin über 40 Euro dafür ausgeben muss.

Weitere Informationen zur Untersuchung finden Sie hier: https://www.formelskin.de/slow-aging/deutschlands-beauty-hauptstadt

Über die Untersuchung

Die Analyse erfasst die Anzahl von Friseursalons, Nagelstudios und Kosmetikstudios in den 20 größten deutschen Städten und setzt diese in Relation zur Einwohnerzahl. Die Daten zur Salonverteilung wurden am 12. Februar 2025 aus dem Branchenverzeichnis www.gelbeseiten.de erhoben und zur besseren Vergleichbarkeit auf 10.000 Einwohner:innen normiert. Die Preise für ausgewählte Beauty-Dienstleistungen, darunter Damen- und Herrenhaarschnitte, klassische Gesichtsbehandlungen, Anti-Aging-Behandlungen, Maniküre sowie Pediküre, wurden im Zeitraum vom 12. bis 20. Februar 2025 auf Basis von www.treatwell.de ermittelt. Dabei wurde stets der günstigste Preis für jede Dienstleistung berücksichtigt. Falls auf www.treatwell.de nicht ausreichend Einträge verfügbar waren, wurde Google als ergänzende Quelle genutzt. In der Preisermittlung wurden die ersten verfügbaren Ergebnisse der jeweiligen Suche berücksichtigt.

Über FORMEL SKIN

Als größter Online-Dermatologe Deutschlands bietet FORMEL SKIN digitale Lösungen zur Behandlung von Hautproblemen aller Art - zu fairen Preisen und unabhängig von Aufenthaltsort sowie Versicherungsstatus. Das 2019 in Berlin von Dr. med. Sarah Bechstein, Florian Semler und Anton Kononov gegründete Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, der strukturellen Unterversorgung in der Dermatologie entgegenzuwirken und so das System zu entlasten. Das Credo: Eine erfolgreiche Behandlung braucht schnelle, konkrete Diagnosen, regelmäßige Check-ins und Kontinuität. Dafür setzt FORMEL SKIN auf individualisierte Behandlungspläne mit teils verschreibungspflichtigen Wirkstoffen wie Tretinoin, Azelainsäure oder Niacinamid, die je nach Diagnose individuell für den/die Patient:in angemischt werden. Flankiert wird diese "Formel" von einer auf den jeweiligen Hauttypen abgestimmten Pflegeroutine mit Feuchtigkeitscreme und Reinigung, die bei Bedarf um Sonnenschutz und Peeling ergänzt werden kann. Dabei werden die Patient:innen von qualifizierten Ärzt:innen durch den gesamten Prozess begleitet, sodass die Rezeptur regelmäßig überprüft und an den Ist-Zustand der Haut angepasst werden kann. Darüber hinaus beinhaltet das Angebot von FORMEL SKIN eine Online-Diagnose: Der/die Patient:in füllt einen kurzen Anamnesebogen auf der FORMEL SKIN Website aus, lädt Fotos der betroffenen Hautregion hoch und erhält innerhalb von 24 Stunden eine ärztliche Diagnose für einmalig 19,00 Euro. Eine echte Erfolgsformel: So blickt FORMEL SKIN bereits auf über 1 Mio. erfolgreich durchgeführte Behandlungen zurück.

Original-Content von: FORMEL Skin, übermittelt durch news aktuell