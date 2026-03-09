ZDFinfo

Programmänderung ZDFinfo KW 15

Mainz (ots)

Woche 15/26 Samstag, 04.04. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Wer ist der Trump-Clan? Deutschland 2024 „USA extrem: Tradwives - Sittsam, hübsch, perfekt“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Montag, 06.04. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 1.30 Täterjagd in Deutschland Der Parkhausmord Deutschland 2024 „Ermittler! - Mehrfachtätern auf der Spur“ entfällt 3.00 Vermisst im Gay Village? Serienmorde in Toronto Kanada 2019 3.45 Tatmotiv Rassismus Der Tod des Larnell Bruce Großbritannien 2019 Dienstag, 07.04. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 5.15 Auf Verbrecherjagd - Der Fall April Jones Großbritannien 2015 6.00 Auf Verbrecherjagd - Das Rsel um Suzy Lamplugh Großbritannien 2015 6.45 Auf Verbrecherjagd - Ausnahmezustand im sozialen Brennpunkt Großbritannien 2015 „Die sieben großen Rätsel der Menschheit“ um 7.00 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Mittwoch, 08.04. 6.15 ZDF.reportage Ramsch und Rares Schatzsuche auf dem Flohmarkt Deutschland 2022 „Das war dann mal weg: Telefonbuch, Fax & Co.“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Donnerstag, 09.04. Bitte Programmänderung beachten: „Wer ist Ali Khamenei?“ um 12.45 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen) Freitag, 10.04. Bitte Programmänderung beachten: 10.15 Ermittler! Die Täuschung Deutschland 2025 „Ermittler! - Gefährliche Einbrecher“ entfällt „Ermittler! - Niedere Beweggründe“ um 10.45 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen) Mit freundlichen Grüßen C. Autschbach

