ZDFinfo

Programmänderung ZDFinfo KW 15

Mainz (ots)

Woche 15/26 
Samstag, 04.04. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 7.00	 Wer ist der Trump-Clan?
	 Deutschland 2024

	„USA extrem: Tradwives - Sittsam, hübsch, perfekt“ entfällt
                                                                              (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)


Montag, 06.04. 

Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:

 1.30	 Täterjagd in Deutschland
	 Der Parkhausmord
	 Deutschland 2024

 	„Ermittler! - Mehrfachtätern auf der Spur“ entfällt
 3.00	 Vermisst im Gay Village?                                            	 Serienmorde in Toronto
	 Kanada 2019

 3.45	 Tatmotiv Rassismus
	 Der Tod des Larnell Bruce
	 Großbritannien 2019




Dienstag, 07.04. 

Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:

5.15	 Auf Verbrecherjagd - Der Fall April Jones
	 Großbritannien 2015

6.00	 Auf Verbrecherjagd - Das Rsel um Suzy Lamplugh
	 Großbritannien 2015

6.45	 Auf Verbrecherjagd - Ausnahmezustand im sozialen Brennpunkt
	 Großbritannien 2015

	„Die sieben großen Rätsel der Menschheit“ um 7.00 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)

Mittwoch, 08.04. 


 6.15	 ZDF.reportage
	 Ramsch und Rares
	 Schatzsuche auf dem Flohmarkt
	 Deutschland 2022

	„Das war dann mal weg: Telefonbuch, Fax & Co.“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)


Donnerstag, 09.04. 

Bitte Programmänderung beachten: 

	„Wer ist Ali Khamenei?“ um 12.45 Uhr entfällt
	 

(weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen)


Freitag, 10.04. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 10.15	 Ermittler!
	 Die Täuschung
	 Deutschland 2025

	„Ermittler! - Gefährliche Einbrecher“ entfällt                          	„Ermittler! - Niedere Beweggründe“ um 10.45 Uhr entfällt

(weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen)



Mit freundlichen Grüßen
C. Autschbach

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

