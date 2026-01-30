ARD Das Erste

CAREN MIOSGA

am Sonntag, 1. Februar 2026, um 21:45 Uhr live im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Trump droht Iran - stürzt das Regime?

Der Iran erlebt die schwerste Krise seit Jahrzehnten: Nach landesweiten Protesten geht das islamische Regime mit brutaler Gewalt gegen die eigene Bevölkerung vor. Es wird von fünfstelligen Opferzahlen berichtet, unabhängig bestätigen lassen sich diese nicht. Viele Zehntausende sitzen in Haft. Zugleich wächst der internationale Druck: US-Präsident Donald Trump droht offen mit einem Militärschlag gegen die Mullahs, verstärkt die Luftverteidigung auf US-Stützpunkten am Persischen Golf und verlegt zusätzliche Kampfflugzeuge nach Jordanien. Auch die Europäische Union hat neue Sanktionen verhängt und die iranische Revolutionsgarde als Terrororganisation eingestuft. Droht nun eine neue Eskalation im Nahen und Mittleren Osten? Welche Folgen hätte ein militärischer Schlag der Amerikaner für die gesamte Region?

Die Gäste:

Natalie Amiri (Journalistin, ehem. Iran-Korrespondentin der ARD)

Peter Neumann (Politikwissenschaftler King's College London)

Daniel Gerlach (Publizist, Herausgeber zenith-Magazin)

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell