"ttt - titel thesen temperamente" am Sonntag, 1. Februar 2026 um 23:05 Uhr im Ersten (WDR)

Die geplanten Themen:

Heimatsuche im Buch "Nation of Strangers" von Ece Temelkuran

Schreibend trotzt Ece Temelkuran im Exil der Orientierungslosigkeit und sucht nach Geborgenheit in einer ruhelosen Zeit. Nach dem Putsch 2016 verlässt die Schriftstellerin und Journalistin die Türkei, um ihrer Verhaftung zu entgehen. Sie wird Teil einer "Nation von Fremden", fühlt sich allein, orientierungslos und hofft, eine neue Heimat zu finden. In ihrem Buch "Nation of Strangers" schreibt sie über ihre Geschichte, sucht die Nähe von anderen Heimatlosen und stellt fest, dass sich auch fremd fühlen kann, wer im eigenen Land lebt.

Zwischen Jerusalem und Berlin - der Fotograf Benyamin Reich

Benyamin Reich fotografiert jüdische Traditionen und den Ausbruch daraus - in seiner alten Heimat Jerusalem und seiner neuen Berlin. Wie eine Suche nach seiner eigenen Identität muten die Schwarz-Weiß-Fotos an, mit denen er das jüdische Leben in Jerusalem und ästhetische Männerkörper in Berlin abbildet. Der Sohn eines angesehenen Rabbiners brach aus seinem jüdisch-orthodoxen Leben aus, um in Paris Kunst zu studieren. Inzwischen lebt er in Deutschland und schafft mit dem Fotoband "Jerusalem Berlin" ein komplexes Portrait seiner Welt zwischen Religion und Säkularität.

Angekommen bei sich selbst: Debütalbum von Tyler Ballgame

Lange glaubte Tyler Ballgame nicht an sich - mit 34 Jahren veröffentlicht er jetzt sein Debütalbum "For the First Time, Again". Noch vor fünf Jahren lebte er im Keller seiner Mutter in Neuengland. Ohne Vorkenntnisse bewarb er sich als Immobilienmakler in Kalifornien. Er bekam den Job - und fand Leute, die ihn in seiner Leidenschaft für die Musik bestärkten. In seinem Debütalbum singt er Songs, die Kraft und Hoffnung für schwierige Zeiten schenken.

Der Dokumentarfilm "Spione unter uns" über DDR-Unrecht

Stasi-Opfer Peter Keup forscht zu seinen Familiengeheimnissen und trifft auf ehemalige Geheimdienst-Funktionäre. Er war Turniertänzer in der DDR, wollte raus, wurde verhaftet, dann freigekauft. Nachdem er erfuhr, dass sein Bruder ihn für die Stasi bespitzelte, studierte er Geschichte und forscht heute zum DDR-Unrecht. Der Dokumentarfilm "Spione unter uns" von Jamie Coughlin Silverman und Gabriel Silverman gibt ihm u. a. die Gelegenheit, mit drei hochrangigen ehemaligen Stasi-Funktionären zu sprechen.

Bárbara Wagner und Benjamin de Burca in Frankfurt

Skatehallen, Proberäume und Hardcore-Punk-Konzerte rund um Frankfurt sind die Schauplätze der jüngsten Videoinstallation von Bárbara Wagner und Benjamin de Burca über die Kraft gelebter Musikkultur. "Future of Yesterday" entstand für die Ausstellung "The Tunnels We Dig" in der Schirn Kunsthalle. Seit über einem Jahrzehnt realisiert das in Brasilien lebende Künstler:innen-Duo Videoarbeiten im Dialog mit anderen Künstler:innen und Kollektiven. In der ersten großen Einzelausstellung der brasilianischen Videokünstler in Deutschland sind insgesamt drei Videoinstallationen über kulturelle Strömungen in Deutschland, Kanada und Brasilien zu sehen.

Moderation: Siham El-Maimouni

Redaktion: Klaus Reimann (WDR)

"ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD Mediathek verfügbar.

