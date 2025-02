Maximilian & Benedikt GmbH

Maximilian & Benedikt GmbH beweist, dass die Modernisierung von Fenstern und Türen für Hausbesitzer auch unkompliziert und entspannt sein kann

Modernisierungsarbeiten am eigenen Haus bedeuten in der Regel einen großen Aufwand. Gleichzeitig sind die Potenziale, die durch den Austausch alter Bauelemente entstehen, enorm – gerade im Bereich Fenster und Türen. So profitieren Immobilienbesitzer von der Komplettdienstleistung von Dima Welz, der sich mit der Maximilian & Benedikt GmbH auf die Modernisierung von Fenstern und Türen spezialisiert hat – schließlich brauchen sie sich während der Zusammenarbeit um nichts zu kümmern. Wie das in der Praxis abläuft, was das Unternehmen von anderen Anbietern unterscheidet und worauf seine Leidenschaft basiert, erfahren Sie hier.

Wer eine Immobilie besitzt, muss sich neben der Instandhaltung in regelmäßigen Abständen auch mit Modernisierungen beschäftigen. Vor allem veraltete Fenster und Eingangstüren sorgen früher oder später für Probleme: Neben Defiziten in der Sicherheit und dem Risiko von Feuchtigkeitsschäden am Gebäude leidet auch die Energieeffizienz, was zu erheblichen Heizkosten führen kann. So dient eine Modernisierung dieser Bauelemente nicht nur der Werterhaltung der Immobilie, sondern trägt auch maßgeblich zu einem angenehmen Wohnklima und der Einsparung von Energiekosten bei. Trotzdem scheuen viele Eigenheimbesitzer diesen Schritt. Der Gedanke daran, in jedem Raum des Hauses Staub und Dreck vorzufinden, sich mit der Koordination verschiedener Gewerke auseinanderzusetzen und viel Zeit für Nacharbeiten aufzuwenden, schreckt sie ab. Auch die Sorge, an einen minderwertigen Dienstleister zu geraten, trägt häufig dazu bei, dass anstehende Modernisierungsprojekte verdrängt werden. „Viele Handwerksunternehmen bieten die Modernisierung von Fenstern und Türen an, aber kaum jemand ist wirklich darauf spezialisiert“, verrät Dima Welz von der Maximilian & Benedikt GmbH. „Nach getaner Arbeit müssen Kunden dann nicht nur ihren Wohnraum wieder herrichten, sondern auch Maler oder Verputzer beauftragen, um Laibungen und Übergänge wiederherzustellen.“

„Nur, weil dieses Vorgehen in der Branche üblich ist, müssen Kunden es nicht hinnehmen oder gar Projekte herauszögern, weil sie den Aufwand scheuen“, fügt seine Frau Eugenia Welz, Geschäftsführerin der Maximilian & Benedikt GmbH, hinzu. „Denn es ist durchaus möglich, ganzheitliche Dienstleistungen mit entsprechendem Service zu erhalten.“ Mit ihrem Familienunternehmen haben Eugenia und Dima Welz sich auf die Modernisierung von Fenstern und Türen spezialisiert und erfüllen dabei höchste Ansprüche. Von einer umfangreichen Beratung über hochwertige Produkte namhafter Hersteller und eine hohe Dienstleistungsqualität bis hin zur Fertigstellung sämtlicher Beiarbeiten deckt ihre Komplettdienstleistung den gesamten Prozess ab, sodass sich der Kunde um nichts kümmern muss. Mit über zwanzig Jahren Erfahrung steht die Maximilian & Benedikt GmbH für individuelle Lösungen, eine saubere Montage durch erfahrene Fachkräfte und zuverlässige Qualität.

Individuelle Komplettlösungen für die Modernisierung von Fenstern und Türen

Wer sich für die Modernisierung seiner Immobilien mit der Maximilian & Benedikt GmbH entscheidet, erhält das Rundum-sorglos-Paket für Fenster und Türen aus Profihand: Neben der Demontage alter Bauelemente und dem Einbau hochwertiger neuer Produkte übernehmen Dima Welz und sein Team auch alle anfallenden Zusatzarbeiten, sodass ihre Kunden sich entspannt zurücklehnen können. So wird zu Beginn der Zusammenarbeit viel Zeit investiert, um den Arbeitsbereich vorzubereiten und die Wohnräume des Kunden, beispielsweise durch die Errichtung von Staubwänden, zu schützen. Auch nach der Montage der neuen Elemente sorgen die Experten der Maximilian & Benedikt GmbH dafür, dass keine Arbeiten unerledigt bleiben. „Wir übernehmen nicht nur anfallende Maler- und Verputzarbeiten, sondern reinigen am Ende sogar die Scheiben“, verrät Dima Welz. Obendrein zählen Maurerarbeiten zum Angebot der erfahrenen Handwerker.

Neben dem spezialisierten Montageteam, das im Rahmen interner und externer Schulungen stetig weitergebildet wird, profitieren die Kunden der Maximilian & Benedikt GmbH von einer umfangreichen Beratung, die auf ihre individuellen Anforderungen abgestimmt ist. „Nach jahrelanger Erfahrung kenne ich die Bedürfnisse unserer Zielgruppe gut und begegne ihnen mit großer Lösungsorientierung“, verrät Dima Welz. „Dabei ist es auch immer mein persönliches Ziel, das Projekt für die Kunden erfolgreich abzuschließen.“ So legt der Experte bereits im Vorfeld großen Wert auf die Erstellung transparenter und für den Kunden verständlicher Angebote. Die hohe Kundenzufriedenheit, die die Maximilian & Benedikt GmbH mit individuellen Lösungen und zuverlässiger Qualität erzielt, spiegelt sich eindrucksvoll in ausnahmslosen Top-Bewertungen wider.

Dima Welz überzeugt mit tiefgreifender Expertise, über 20 Jahren Erfahrung und großer Leidenschaft

In über zwanzig Jahren praktischer Erfahrung im Handwerk, speziell der Modernisierung von Türen und Fenstern, konnte Dima Welz eine beachtliche Expertise aufbauen. Vor der Gründung der Maximilian & Benedikt GmbH, die unter der Geschäftsführung seiner Frau Eugenia Welz läuft und nach den gemeinsamen Söhnen benannt ist, hat er eine Ausbildung zum Sonnenschutztechniker gemacht und war anschließend mehrere Jahre als Monteur für namhafte Hersteller tätig – sowohl als Angestellter als auch als selbstständiger Handwerker. „Währenddessen habe ich mich stetig fortgebildet, weiterentwickelt und spezialisiert, sodass ich viel Erfahrung und Know-how in unser Familienunternehmen bringe“, verrät der Experte.

Seine große Leidenschaft gilt dabei dem Automobilhersteller Ferrari, mit dem er einiges gemein hat: Inspiriert von der Perfektion, Detailverliebtheit und Kreativität der Luxus-Autos setzt Dima Welz Kundenprojekte mit großer Hingabe um und legt mit einer Kombination aus Funktionalität, Design und Komfort neue Maßstäbe in der Branche fest. So wie Ferrari im Automobilbau für Leidenschaft und Exzellenz steht, bietet der Premium-Handwerker eine perfekte Symbiose von Handwerkskunst und modernem Design. „Mein Anspruch ist es, den Kunden mit unserem Modernisierungspaket nicht nur hochwertige Produkte und eine exzellente Dienstleistung, sondern auch wertvolle Lebenszeit zu liefern – deswegen übernehmen wir von der individuellen Planung bis zur Endreinigung alle anfallenden Aufgaben und führen sie in Perfektion aus“, verrät Dima Welz abschließend.

Sie möchten Ihre Fenster und Türen modernisieren, um Heizkosten zu sparen, Ihre Sicherheit zu erhöhen und den Wert Ihres Hauses zu steigern? Dann melden Sie sich jetzt bei Dima Welz von der Maximilian & Benedikt GmbH auf und lassen Sie sich umfassend beraten!

