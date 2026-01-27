ARD Das Erste

"maischberger" am Mittwoch, 28. Januar 2026, 22:20 Uhr im Ersten

"maischberger" mit diesen Themen und diesen Gästen: Die Gäste: Philipp Amthor (CDU, parlamentarischer Staatssekretär) Gregor Gysi (Die Linke, langjähriger Fraktionsvorsitzender) Maria Kalesnikava (belarussische Oppositionelle) Matthias Deiß (ARD-Hauptstadtstudio) Alisha Mendgen (Focus) Claus Strunz (Euronews) Wahlen in Ostdeutschland und Diskussionen um Arbeitszeit Darüber diskutieren der parlamentarische Staatssekretär der CDU, Philipp Amthor, und der langjährige Fraktionsvorsitzende der Linken, Gregor Gysi. Ihre Zeit in Gefangenschaft und die Lage in Belarus Im Studio: die belarussische Oppositionelle Maria Kalesnikava. Es kommentieren: der stellvertretende Leiter des ARD-Hauptstadtstudios, Matthias Deiß, die Hauptstadtkorrespondentin des Focus, Alisha Mendgen, und der Chefredakteur von Euronews, Claus Strunz. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

