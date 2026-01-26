PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ARD Das Erste

"maischberger" am Dienstag, 27. Januar 2026, 23:00 Uhr im Ersten

München (ots)

"maischberger" mit diesen Themen und u.a. diesen Gästen:

Die Gäste:
Uschi Glas (Schauspielerin)
Johannes B. Kerner (Fernsehmoderator)
Sandra Navidi (Juristin)
Paul Ronzheimer (Bild)

Konflikt um Grönland und neue Weltordnung
Gast wird noch bekannt gegeben.

Über ihre Karriere und ihr politisches Engagement
Im Studio: die Schauspielerin und Autorin Uschi Glas.

Es kommentieren: der Fernsehmoderator Johannes B. Kerner, der stellvertretende Bild-Chefredakteur und Kriegsreporter Paul Ronzheimer und die USA-Expertin Sandra Navidi.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar

Fotos unter:  www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de

Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

