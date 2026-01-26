ARD Das Erste

"maischberger" am Dienstag, 27. Januar 2026, 23:00 Uhr im Ersten

"maischberger" mit diesen Themen und u.a. diesen Gästen: Die Gäste: Uschi Glas (Schauspielerin) Johannes B. Kerner (Fernsehmoderator) Sandra Navidi (Juristin) Paul Ronzheimer (Bild) Konflikt um Grönland und neue Weltordnung Gast wird noch bekannt gegeben. Über ihre Karriere und ihr politisches Engagement Im Studio: die Schauspielerin und Autorin Uschi Glas. Es kommentieren: der Fernsehmoderator Johannes B. Kerner, der stellvertretende Bild-Chefredakteur und Kriegsreporter Paul Ronzheimer und die USA-Expertin Sandra Navidi.

"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

