CAREN MIOSGA / am Sonntag, 25. Januar 2026, um 21:45 Uhr live im Ersten

"Putins Krieg und Trumps Erpressung - wie kann sich Europa behaupten?"
In der Ukraine leiden hunderttausende Menschen im härtesten Winter seit Kriegsbeginn, weil Russland gezielt zivile Infrastruktur wie Kraft- und Heizwerke angreift. Zugleich verhandelt eine US-Delegation erstmals seit knapp vier Jahren wieder gemeinsam mit Vertretern Moskaus und Kiews. Der ukrainische Präsident Selenskyj kritisierte in Davos seine europäischen Verbündeten und warf ihnen vor, falsche Prioritäten zu setzen. Und auch der Streit um Grönland verstärkt den Druck auf die EU, ihre Sicherheit, Bündnisse und wirtschaftlichen Interessen eigenständig zu schützen. Ist Europa stark genug, um zwischen USA, Russland und China zu bestehen? Wie realistisch ist eine militärische Eigenständigkeit Europas? Und reicht all das, um der Ukraine neue Hoffnung zu geben?
Die Gäste:
Boris Pistorius (Bundesminister der Verteidigung, SPD)
Norbert Röttgen (CDU-Außenpolitiker, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag)
Daniela Schwarzer (Politikwissenschaftlerin)
Sönke Neitzel (Militärhistoriker)
