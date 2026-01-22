"ttt - titel thesen temperamente" am Sonntag, 25. Januar 2026 um 23:05 Uhr im Ersten (HR)

ARD Das Erste

"ttt - titel thesen temperamente" am Sonntag, 25. Januar 2026 um 23:05 Uhr

Gegen Zensur und Imperialismus - Wie Künstler in den USA gegen Trump Widerstand leisten

"It's pure madness!": Wer in die USA reist, hört Ausrufe wie diesen von sehr vielen Menschen - und erlebt ein Land unter Hochspannung. Seit Beginn des Jahres hält die Trump-Regierung die Welt in Atem. Kurz nach Neujahr erfolgte der völkerrechtswidrige Angriff auf Venezuela und die Gefangennahme des Machthabers Nicolás Maduro und seiner Frau. Es folgten Drohgebärden gegenüber weiteren Ländern, darunter der Iran sowie Grönland und somit der NATO-Partner Dänemark. Trumps geopolitische Allmachtsphantasien werden international scharf kritisiert, aber es braut sich auch in seinem eigenen Land ein Sturm zusammen. Seit Wochen gibt es landesweite Proteste, die sich vor allem daran entzündet haben, dass ein Beamter der US-Einwanderungsbehörde ICE die US-Amerikanerin Renee Nicole Good tötete. Die Lage eskaliert derzeit vor allem im US-Bundesstaat Minnesota, nun steht dort ein Militäreinsatz bevor. All diese Schockwellen treffen auf eine Gesellschaft, die sich ohnehin inmitten eines sich immer weiter zuspitzenden Kulturkampfes befindet. Das erste Jahr von Trumps zweiter Amtszeit war geprägt von Angriffen auf die Meinungs-, Presse- und Kunstfreiheit. Verbannt werden soll alles, was nicht dem ideologischen Kultur- und Geschichtsverständnis Trumps entspricht. Auch unter US-Künstlern formiert sich zunehmend Widerstand. "Fall of Freedom" etwa ist eine neu gegründete Protestbewegung, die landesweit zum kreativen Widerstand gegen die Repressionen und zur Verteidigung der Demokratie aufruft. Initiiert wurde sie von Dread Scott und Lynn Nottage. Bekannte Künstler:innen wie John Legend, Michael Moore, Robert Longo, Marilyn Minter und Laura Poitras sind Teil der Bewegung. "ttt" hat mit Dread Scott, Robert Longo, Marilyn Minter und Jonathan Horowitz über Trumps zerstörerischen Eskalationskurs, die explosive Stimmung im Land und die Kraft von politischer Kunst gesprochen.

Weitere Themen der Sendung:

"Reichensteuer - Aber richtig!" - Der Ökonom Gabriel Zucman darüber, wie man Superreiche zum Steuern zahlen bringt

Der bewegende Roman "Trag das Feuer weiter" von Literaturstar Leïla Slimani - Das Ende ihrer marokkanischen Familientrilogie

Freiheit für Mädchen und Frauen in Afghanistan - Der Film "Die Schule des Mutes - Rule Breakers" erzählt die wahre Geschichte eines großen Projekts

"ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD Mediathek verfügbar.

