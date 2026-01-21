ARD Das Erste

Handball-EM 2026 Hauptrunde: Deutschland - Portugal und Deutschland - Dänemark live im Ersten und in der ARD Mediathek

München (ots)

Am vergangenen Montag bezwang die deutsche Handball-Nationalmannschaft in einem spielerischen Kraftakt die Auswahl aus Spanien und sicherte damit das Weiterkommen im Turnier. Nun warten in der Hauptrunde die vielleicht stärksten Gegner bei dieser Handball-EM auf das deutsche Team: Europameister Frankreich, Weltmeister und Olympiasieger Dänemark und die bislang bei diesem Wettbewerb sehr erfolgreichen Portugiesen und Norweger.

Die ARD überträgt morgen, Donnerstag, 22. Januar, live das Handballspiel Deutschland gegen Portugal. Die Übertragung aus Herning beginnt um 15:10 Uhr, Anwurf ist um 15:30 Uhr. Portugal konnte gestern überraschend Dänemark besiegen und zog damit als Gruppenerster in die Hauptrunde ein. Im Anschluss an das Handball-Spiel, ab ca. 17:30 Uhr, geht es an dem Tag im Ersten weiter mit Livesport und der Skiflug-WM in Oberstdorf sowie Biathlon-Weltcup in Nove Mesto.

Am Montag, 26. Januar, gibt es dann die Begegnung Deutschland - Dänemark, ebenfalls aus Herning, live ab 20:15 Uhr (Anwurf 20:30 Uhr) im Ersten und in der ARD Mediathek. Alex Schlüter moderiert die ARD-Übertragungen von der Handball-EM gemeinsam mit Experte Dominik Klein. Florian Naß und Johannes Bitter kommentieren.

Außerdem stehen weitere Livestream-Planungen für nicht-deutsche Spiele in der ARD Mediathek fest (1. Hauptrundengruppe):

Donnerstag, 22. Januar 2026

20.30 Uhr Frankreich - Dänemark (ARD)

Samstag, 24. Januar 2026

18.00 Uhr Spanien - Dänemark (ARD)

Montag, 26. Januar 2026

15.30 Uhr Portugal - Norwegen (ARD)

Mittwoch., 28. Januar 2026

20.30 Uhr Dänemark - Norwegen (ARD)

Welche Livestreams der 2. Hauptrundengruppe neben den deutschen Spielen angeboten werden, entscheidet sich morgen, nach Abschluss der Handball-EM-Vorrunde. Weitere Informationen zu den ARD-Übertragungen von der Handball-EM gibt es hier, Federführer innerhalb der ARD ist der Norddeutsche Rundfunk (NDR).

