ARD Das Erste

"maischberger" am Dienstag, 20. Januar 2026, 22:50 Uhr im Ersten

München (ots)

Die Gäste:
Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU, Bundesverteidigungsminister a.D.)
Andrew Langer (US-Politikberater)
Peter Maffay (Musiker)
Theo Koll (Journalist und Moderator)
Jagoda Marinic (Autorin)
Nikolaus Blome (RTL/ntv)

Spannungen im transatlantischen Verhältnis
Im Gespräch: der ehemalige Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) und US-Politikberater Andrew Langer.

Über seine Karriere und sein politisches Engagement
Im Studio: Musiker Peter Maffay.

Es kommentieren: der langjährige Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios Theo Koll, die Autorin und "Stern"-Kolumnistin Jagoda Marinic sowie der Politik-Chef von RTL/ntv, Nikolaus Blome.


"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar
Fotos unter:  www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de

Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

