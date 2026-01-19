ARD Das Erste

"maischberger" am Dienstag, 20. Januar 2026, 22:50 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die Gäste: Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU, Bundesverteidigungsminister a.D.) Andrew Langer (US-Politikberater) Peter Maffay (Musiker) Theo Koll (Journalist und Moderator) Jagoda Marinic (Autorin) Nikolaus Blome (RTL/ntv) Spannungen im transatlantischen Verhältnis Im Gespräch: der ehemalige Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) und US-Politikberater Andrew Langer. Über seine Karriere und sein politisches Engagement Im Studio: Musiker Peter Maffay. Es kommentieren: der langjährige Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios Theo Koll, die Autorin und "Stern"-Kolumnistin Jagoda Marinic sowie der Politik-Chef von RTL/ntv, Nikolaus Blome. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell