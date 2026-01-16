CAREN MIOSGA am Sonntag, 18. Januar 2026, um 21:45 Uhr im Ersten

ARD Das Erste

CAREN MIOSGA am Sonntag, 18. Januar 2026, um 21:45 Uhr

"Trumps Griff nach Grönland - das Ende der NATO?"

Ein Jahr ist Donald Trump nun Präsident der USA und seit dem Beginn seiner zweiten Amtszeit hat sich das außenpolitische Handeln der Vereinigten Staaten in bemerkenswerter Geschwindigkeit verändert: Die Verhaftung des venezolanischen Machthabers Nicolás Maduro durch US-Spezialkräfte, offene Drohungen gegen NATO-Partner wie Dänemark im Streit um Grönland und neue Eskalationssignale Richtung Iran sind Ausdruck einer Politik, die Macht demonstrativ über das Völkerrecht stellt. Was treibt diese neue amerikanische Sicherheitsdoktrin an? Wie reagieren Russland, China und der globale Süden auf Trumps Vorgehen? Und wie verhalten sich Europa, die NATO und letztlich auch Deutschland?

Die Gäste:

Martin Schulz (SPD-Politiker und ehemaliger Präsident des Europäischen Parlaments)

Wolfgang Ischinger (Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz)

Rieke Havertz (internationale Korrespondentin DIE ZEIT)

