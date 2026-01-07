Kölner Stadt-Anzeiger

Kölner Zentral-Dombau-Verein beginnt das Jahr mit Rekord: Erstmals über 19.000 Mitglieder

Köln. (ots)

Der Zentral-Dombau-Verein (ZDV) in Köln startet mit einem Rekord ins neue Jahr. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstagausgabe) berichtet, gehören dem 1842 zur Unterstützung des Dom-Weiterbaus gegründeten Verein zum ersten Mal in seiner Geschichte mehr als 19.000 Mitglieder an.

"Ich bin unheimlich stolz darauf, dass sich so viele Menschen in Köln und über die Stadtgrenze hinaus für den Erhalt ihres Doms einsetzen", sagte die ZDV-Präsidentin, Ex-Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner, der Zeitung. Seit Schock-Werners Amtsantritt im Oktober 2024 hat die Zahl der ZDV-Mitglieder laut dem Bericht um rund 2700 zugenommen. Zum Stichtag 31. Dezember lag sie bei exakt 19.227.

Ein üblicher Rückgang zum Jahresende durch befristete Mitgliedschaften und Kündigungen konnte nach ZDV-Angaben durch eine eine außergewöhnlich hohe Zahl an Neueintritten und Geschenk-Mitgliedschaften zu Weihnachten mehr als ausgeglichen werden.

Gerade die Geschenk-Mitgliedschaften zeigten, dass das Engagement für den Dom über die finanzielle Seite hinausreiche, betonte ZDV-Präsidentin Schock-Werner. Die Mitgliedschaft im ZDV sei ein Signal an alle Verantwortlichen in Politik, Kultur und Kirche: Wir stehen hinter dem ZDV und seiner Arbeit für den Dom. "Ich sage: Wer ein echter Kölner, eine echte Kölnerin sein möchte, muss Mitglied im ZDV sein."

Im laufenden Jahr will die Präsidentin nach eigenen Worten nun "die 20.000 knacken".

Die Spendenbilanz des ZDV für das Haushaltsjahr 2025 sowie die Übersicht über die Ausgaben werden zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt. Der ZDV bringt nach eigenen Angaben etwa 60 Prozent der Kosten für den Bauerhalt der Kathedrale auf. 2025 seien geplante Einnahmen von 4,25 Millionen Euro an die Dombauhütte geflossen, berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger". 90 Prozent davon gingen in Maßnahmen zum Bauerhalt. Mit dem Restbetrag wurden unter anderem die Werkstätten renoviert und in der Hütte eine neue Brandmeldeanlage installiert.

"Ohne den ZDV ginge am Dom so gut wie nichts", so Schock-Werner. Für das begonnene Jahr kündigte sie ein verstärktes Augenmerk auf die Domumgebung an.

