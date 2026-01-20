PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ARD Das Erste mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ARD Das Erste

"maischberger" am Mittwoch, 21. Januar 2026, 22:50 Uhr im Ersten

"maischberger" am Mittwoch, 21. Januar 2026, 22:50 Uhr im Ersten
  • Bild-Infos
  • Download

München (ots)

Die Gäste:
Hubertus Heil (SPD, Außenpolitiker)
Tino Chrupalla (AfD, Parteivorsitzender)
Roland Berger (Unternehmens- und Politikberater)
Constantin Schreiber (Auslandsreporter Axel Springer)
Anna Lehmann (Journalistin taz)
Kristina Dunz (Journalistin RND)

Transatlantische Differenzen: Wie soll Europa mit Trump umgehen?
Im Studio: der SPD-Außenpolitiker Hubertus Heil und der Parteivorsitzende der AfD, Tino Chrupalla.

Wirtschaft im Fokus: Blick auf die deutsche und internationale Lage
Im Gespräch: der langjährige Unternehmens- und Politikberater Roland Berger.

Es kommentieren: der Auslandsreporter von Axel Springer, Constantin Schreiber, die Leiterin des Parlamentsbüros der taz, Anna Lehmann, und die stellvertretende Leiterin des RND-Hauptstadtbüros, Kristina Dunz.


"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar

Fotos unter:  www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de

Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ARD Das Erste mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ARD Das Erste
Weitere Storys: ARD Das Erste
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren