"maischberger" am Mittwoch, 21. Januar 2026, 22:50 Uhr im Ersten

Die Gäste: Hubertus Heil (SPD, Außenpolitiker) Tino Chrupalla (AfD, Parteivorsitzender) Roland Berger (Unternehmens- und Politikberater) Constantin Schreiber (Auslandsreporter Axel Springer) Anna Lehmann (Journalistin taz) Kristina Dunz (Journalistin RND) Transatlantische Differenzen: Wie soll Europa mit Trump umgehen? Im Studio: der SPD-Außenpolitiker Hubertus Heil und der Parteivorsitzende der AfD, Tino Chrupalla. Wirtschaft im Fokus: Blick auf die deutsche und internationale Lage Im Gespräch: der langjährige Unternehmens- und Politikberater Roland Berger. Es kommentieren: der Auslandsreporter von Axel Springer, Constantin Schreiber, die Leiterin des Parlamentsbüros der taz, Anna Lehmann, und die stellvertretende Leiterin des RND-Hauptstadtbüros, Kristina Dunz. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

