"Brennpunkt: Machtspiele in Davos" heute, am 21. Januar 2026, 20:15 Uhr im Ersten

München (ots)

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt heute, am 21. Januar, um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (SWR) aus.

21. Januar 2026

20:15 - 20:30 Uhr

Brennpunkt: Machtspiele in Davos

Moderation: Ute Brucker

Trump dominiert mit seinem Plan, Grönland zu annektieren, das Weltwirtschaftsforum. Seit seinem Amtsantritt attackiert er Europa unablässig. Mit seinen Grönland-Drohungen und neuen geplanten Strafzöllen gegen Deutschland und andere NATO-Verbündete stellt Trump die NATO vor eine Zerreißprobe. Mit ungewissen Folgen. Stehen die US-Militärhilfen für die Ukraine auf dem Spiel? Neben seiner Rede heute plant Trump Gespräche mit Staats- und Regierungschefs. Gelingt es den Europäern, in irgendeiner Form auf Trump einzuwirken?

Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.

Pressekontakt:

SWR-Pressestelle, E-Mail: kommunikation@swr.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

