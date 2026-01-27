ARD Das Erste

Aktualisierte Gästeliste | "maischberger" am Dienstag, 27. Januar 2026, 23:00 Uhr im Ersten

München (ots)

"maischberger" mit diesen Themen und diesen Gästen: Die Gäste: Mette Frederiksen (Premierministerin Dänemark) Uschi Glas (Schauspielerin) Johannes B. Kerner (Fernsehmoderator) Sandra Navidi (Juristin) Paul Ronzheimer (Bild) Konflikt um Grönland und neue Weltordnung Im Studio: die dänische Premierministerin Mette Frederiksen. Über ihre Karriere und ihr politisches Engagement Im Studio: die Schauspielerin und Autorin Uschi Glas. Es kommentieren: der Fernsehmoderator Johannes B. Kerner, der stellvertretende Bild-Chefredakteur und Kriegsreporter Paul Ronzheimer und die USA-Expertin Sandra Navidi. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

