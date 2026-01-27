PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ARD Das Erste

Aktualisierte Gästeliste | "maischberger" am Dienstag, 27. Januar 2026, 23:00 Uhr im Ersten

  • Bild-Infos
  • Download

München (ots)

"maischberger" mit diesen Themen und diesen Gästen:

Die Gäste:
Mette Frederiksen (Premierministerin Dänemark)
Uschi Glas (Schauspielerin)
Johannes B. Kerner (Fernsehmoderator)
Sandra Navidi (Juristin)
Paul Ronzheimer (Bild)

Konflikt um Grönland und neue Weltordnung
Im Studio: die dänische Premierministerin Mette Frederiksen.

Über ihre Karriere und ihr politisches Engagement
Im Studio: die Schauspielerin und Autorin Uschi Glas.

Es kommentieren: der Fernsehmoderator Johannes B. Kerner, der stellvertretende Bild-Chefredakteur und Kriegsreporter Paul Ronzheimer und die USA-Expertin Sandra Navidi.

"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar

Fotos unter:  www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de

Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

