Aktualisierte Gästeliste | "maischberger" am Dienstag, 27. Januar 2026, 23:00 Uhr im Ersten
München (ots)
"maischberger" mit diesen Themen und diesen Gästen: Die Gäste: Mette Frederiksen (Premierministerin Dänemark) Uschi Glas (Schauspielerin) Johannes B. Kerner (Fernsehmoderator) Sandra Navidi (Juristin) Paul Ronzheimer (Bild) Konflikt um Grönland und neue Weltordnung Im Studio: die dänische Premierministerin Mette Frederiksen. Über ihre Karriere und ihr politisches Engagement Im Studio: die Schauspielerin und Autorin Uschi Glas. Es kommentieren: der Fernsehmoderator Johannes B. Kerner, der stellvertretende Bild-Chefredakteur und Kriegsreporter Paul Ronzheimer und die USA-Expertin Sandra Navidi. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell