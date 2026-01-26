ARD Das Erste

Wer singt in Wien? Ticketverkauf für "Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale 2026" startet am Mittwoch, 28. Januar um 12:00 Uhr

Bild-Infos

Download

München (ots)

Welcher Act präsentiert Deutschland beim 70-jährigen Jubiläum des ESC im Mai in Wien? Die Entscheidung fällt in "Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale 2026" am Samstag, 28. Februar, um 20:15 Uhr. Neun Acts mit eindrucksvollen Stimmen und mitreißenden Sounds performen ihre Songs live auf großer Bühne im Studio Berlin - und im Ersten. Ein Abend voller Emotionen und musikalischer Höhepunkte, den Barbara Schöneberger und Hazel Brugger erstmals gemeinsam moderieren - zwei ESC-Expertinnen, die mit Erfahrung, charmanten Anekdoten und echter Leidenschaft für den größten Musikwettbewerb der Welt begeistern.

Der Ticketverkauf für das Studiopublikum in Berlin startet am Mittwoch, 28. Januar 2026, um 12:00 Uhr mittags unter https://tvtickets.de/das-deutsche-finale.

Diese neun Acts wollen zum ESC nach Wien

Mit modernen Beats erzählt BELA (23, Berlin) in "Herz" von Liebe, Selbstzweifeln und dem Mut, Nähe zuzulassen. Dreamboys The Band aus Berlin feiern als vierköpfige Singer-Songwriterinnen-Formation mit warmen Harmonien und organischem Indie-Pop Freundschaft, Selbstvertrauen und Lebensfreude - ihr Song "Jeanie" ist eine kraftvolle Ode an innere Stärke. Für modernen Pop mit Tiefe steht Laura Nahr (25, Berlin), die in "Wonderland" ehrlich vom Chaos des Erwachsenwerdens und der Suche nach sich selbst erzählt. Malou Lovis (26, Berlin), Gewinnerin der 13. Staffel von The Voice of Germany, verbindet in "when I'm with you" emotionale Tiefe mit zeitgemäßer Pop-Ästhetik. Charismatisch und stimmgewaltig singt Molly Sue (25, Laboe) in "Optimist (Ha Ha Ha)" über innere Stärke hinter einem Lächeln - emotionaler Power-Pop mit Wiedererkennungswert. Ehrlichen, gitarrengetragenen Pop voller Hoffnung bringt MYLE (25, Berlin) auf die Bühne: "A OK" entstand aus einem persönlichen Austausch mit einem Fan. Für einen lauten, verspielten ESC-Moment sorgt das Berliner Duo Ragazzki mit "Ciao Ragazzki", einer energiegeladenen Mischung aus Italo-Disco und Polska-Pop. Sarah Engels (33, Köln) setzt mit "Fire" ein emotionales Zeichen für Empowerment und Selbstbestimmung. Genregrenzen sprengt wavvyboi (27, Liechtenstein), der in "black glitter" künstlerische Freiheit mit vielschichtigem Sound verbindet.

Ausführliche Steckbriefe der Acts sowie weitere Informationen zur Show finden Sie im digitalen Pressedossier.

"Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale 2026" am Samstag, 28. Februar um 20:15 Uhr live im Ersten und in der ARD Mediathek.

Federführend für die ARD beim deutschen ESC-Finale und für die Übertragung des Eurovision Song Contest ist der SWR in Zusammenarbeit mit BR und HR.

PRESSEMATERIAL UND KONTAKTE:

Hier geht's zum digitalen ESC-Pressedossier mit allen Infos zur Show und Steckbriefen der Acts: http://swr.li/esc-2026

Für Interviewanfragen an die Acts wenden Sie sich bitte an die Agentur FOOLPROOFED E-Mail: markus@foolproofed.de | Telefon: 0178 251 53 28

Social Media:

Instagram: https://www.instagram.com/eurovision_de/

Youtube: https://www.youtube.com/user/esc

Tiktok: https://www.tiktok.com/@eurovision_de

Facebook: https://www.facebook.com/EurovisionDE

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell