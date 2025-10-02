The Customization Group

The Customization Group übernimmt sendmoments.de - Stärkung im Bereich Occasion Gifting

Köln (ots)

The Customization Group (TCG), Europas führende Plattform für personalisierte Produkte, gibt die Übernahme von sendmoments.de bekannt. Der in München gegründete Spezialist für Einladungs- und Grußkarten, Fotobücher sowie Event-Dekoration erweitert künftig das Portfolio von TCG und stärkt die Position des Unternehmens im stark wachsenden Segment "Occasion Gifting". Mit der Integration von sendmoments sichert TCG nicht nur die Zukunft einer etablierten Marke, sondern baut auch die eigene Marktführerschaft in Europa weiter aus.

Strategische Bedeutung der Transaktion

- Markenfortbestand: sendmoments bleibt als eigenständige Marke im TCG-Universum bestehen. Bestehende Kunden profitieren weiterhin von der gewohnten Vielfalt an hochwertigen Designs und individueller Papeterie.

- Stärkung im Markt: Mit sendmoments baut TCG seine Marktführerschaft in Europa aus und gewinnt zusätzliche Expertise im Bereich anlassbezogener Fotogeschenke.

- Zukunftssicherung: Die Übernahme sorgt dafür, dass die Marke Sendmoments auch langfristig erfolgreich am Markt bestehen kann - zum Vorteil von Kunden, Partnern und Mitarbeitenden.

Nach der Übernahme der Assets von ORWO Mitte des Jahres tätigt TCG mit der Übernahme von sendmoments bereits die zweite Akquisition und bekräftigt damit seinen Expansionskurs sowie die Stärkung seiner Zukunftsfähigkeit.

" Mit sendmoments erweitern wir unser Angebot für die schönsten und wichtigsten Momente im Leben - von Hochzeiten über Geburtstage bis hin zu weiteren besonderen Anlässen. Gemeinsam sichern wir die Zukunft einer starken Marke und verbinden sie mit den Möglichkeiten unserer internationalen TCG-Plattform."- Philipp Mühlbauer, CEO, The Customization Group

"Wir sind stolz, dass sendmoments ein Teil der TCG-Familie wird. Das eröffnet neue Chancen für unsere Kunden, unsere Partner und unser Team."- Tom Meyer, Geschäftsführer, sendmoments.

Über sendmoments

sendmoments wurde 2010 in München gegründet und zählt heute zu den führenden deutschen Online-Shops für individuelle Papeterie, Karten und Fotoprodukte. Mit einer breiten Auswahl an Designs und einer starken Kundenbasis hat sich Sendmoments als feste Größe im Markt etabliert.

Über The Customization Group (TCG)

The Customization Group (TCG, Picanova GmbH) ist einer der weltweit führenden Anbieter von Mass-Customization und personalisierten Print-on-Demand-Produkten. Zum Marken- und Plattform-Portfolio zählen u. a. MEINFOTO (D2C) und merchOne (B2B). TCG betreibt Standorte in Europa und den USA und liefert KI-gestützt maßgeschneiderte Produkte an Millionen Kundinnen und Kunden weltweit - auf Basis industrieller Fertigungskompetenz, digitaler Infrastruktur und skalierbarer Fulfillment-Lösungen.

Original-Content von: The Customization Group, übermittelt durch news aktuell