medizini verwandelt kleine Fans in EM-Experten: Das ultimative Frauen-Fußball-Poster ist da

Baierbrunn (ots)

Zur Frauen-Fußball-EM vom 2. bis 27. Juli 2025 in der Schweiz macht medizini junge Fußball-Begeisterte zu echten Turnier-Experten - mit einem tollen Spielplan-Poster im DIN A 1-Format voller Insider-Wissen zu Terminen, Stars und Spielstätten.

Wenn am 2. Juli der erste Ball rollt, sind die kleinen EM-Strategen bereits bestens gerüstet: Das Apotheken-Kindermagazin medizini liefert in der Juli-Ausgabe ein großformatiges Poster-Highlight, das Kinderzimmer in wahre Wissensbasen für die Frauen-Europameisterschaft verwandelt. Seit Jahren gehören die großen Fußball-Ereignisse zum festen Repertoire der Redaktion - und sorgen deutschlandweit für EM-Atmosphäre an Kinderzimmerwänden.

Das Poster wird zur persönlichen EM-Zentrale

Von der ersten Gruppenphase bis zum großen Finale am 27. Juli können Nachwuchs-Fans jeden Spielstand festhalten und ihre eigenen Prognosen verfolgen. Vorrunde, K.o.-Runden bis hin zum Endspiel - alles findet seinen Platz auf dem DIN A 1- große Spielplan. Drumherum entdecken kleine Leser:innen faszinierende Schweizer Sehenswürdigkeiten und die alpine Tierwelt, lernen die wichtigsten Spielregeln kennen und werden mit den Superstars der Teams vertraut gemacht: Von Deutschlands Defensiv-Ass Giulia Gwinn über Mittelfeldkünstlerin Jule Brand bis hin zu internationalen Größen wie der italienischen Torjägerin Valentina Giacinti, Hollands Sturmrakete Lineth Beerensteyn oder Englands Abwehr-Legende Lucy Bronze.

Vom Fan zum Fachmann in vier Wochen

"Diese Fußball-Großereignisse entfachen bei Kindern eine unglaubliche Begeisterung - und diesmal haben wir sogar echte Titelchancen", erklärt medizini-Chefredakteur Harald Lorenz. "Unser interaktiver Spielplan macht aus jedem Kind einen kleinen EM-Analysten, der Spiel für Spiel sein Expertenwissen aufbaut und am Ende das Turnier wie ein Profi überblickt."

medizini klärt Kinder von fünf bis zwölf Jahren auf spielerische, altersgerechte Art über ihren Körper und ihre Gesundheit auf. Zugleich gibt es spannende Einblicke in die Geschichte und in die vielfältige Welt der Natur, besonders der Tiere. Das Magazin besteht aus zwei großen, auf DIN-A4-Format gefalteten Postern, auf denen einerseits die schönsten Tiere abgebildet sind und andererseits speziell für Kinder interessante Sachthemen mit kurzen Texten sowie aufwendigen Illustrationen präsentiert werden. Die erste Ausgabe von medizini (damals noch "Medi & Zini") erschien im Jahr 1974. Heute liegt die monatlich verkaufte Auflage bei 937.857 Exemplaren (IVW 1/2025). medizini erscheint im Wort & Bild Verlag und ist exklusiv in Apotheken erhältlich.

