Neuer Ratgeber "An eurer Seite": Empathisch und praxisnah den Eltern im Alter beistehen

Baierbrunn

Am 7. Mai 2025 erscheint der praxisnahe Apotheken Umschau-Ratgeber "An eurer Seite - Alles Wissenswerte, um Ihre Eltern beim Älterwerden gut zu begleiten" von Claudia Röttger. Das 144-seitige praxisorientierte Buch richtet sich an alle Menschen, die sich frühzeitig und mit Empathie den Herausforderungen stellen möchten, wenn die eigenen Eltern - die sie ein Leben lang umsorgt haben - selbst Unterstützung benötigen.

Autorin und Apothekerin Claudia Röttger: "'An eurer Seite' möchte eine umfassende Orientierungshilfe bieten: Empathisch, fundiert und praxisnah - mit Checklisten, Übungen und wertvollen Hinweisen zu Notfallmanagement und Alltagsunterstützung. So können Kinder ihre Eltern nicht nur sachkundig, sondern auch emotional und liebevoll begleiten."

Wenn sich die Rollen umkehren

Der Tag kommt, an dem die Kräfte unserer Eltern nachlassen, an dem sich die Rollen umkehren und Söhne und Töchter plötzlich mit organisatorischen und emotionalen Aufgaben konfrontiert werden, die weit über die rein praktische Pflege hinausgehen. Genau hier setzt der Ratgeber an und rät: Bereits im Gespräch mit den Eltern sollten Wünsche und Vorstellungen geklärt werden. Es gilt, offen über Themen wie Wohnumfeld, Pflegeoptionen und rechtliche Vorsorgen zu sprechen - von Patientenverfügungen und Vollmachten bis hin zu Testamenten. Diese Gespräche schaffen Klarheit und können dazu beitragen, Krisensituationen im Vorfeld abzufedern.

Praktische Maßnahmen, Organisation und Unterstützungsnetzwerke

Im Ratgeber werden zudem praktische Maßnahmen vorgestellt, die helfen, den Alltag altersgerecht zu gestalten. So empfiehlt die Autorin Claudia Röttger beispielsweise einfache Bewegungstests wie den Flamingo-Test oder den Timed-Up-And-Go-Test durchzuführen, um frühzeitig Hinweise auf Gleichgewichts- oder Muskelkraftprobleme zu erhalten. Bereits kleine Hilfsmittel - von Elektrobetten über ergonomische Alltagsgegenstände bis hin zu Notfallkarten, in denen medizinische Daten schnell abrufbar sind - können den Alltag der Betroffenen erheblich erleichtern und ihre Selbstständigkeit fördern.

Ein weiterer Schwerpunkt des Ratgebers liegt auf dem Aufbau eines zuverlässigen Unterstützungsnetzwerks. Familie, Freunde und Nachbarn, aber auch professionelle Einrichtungen wie Pflegestützpunkte und Krankenkassen, können im Notfall schnell zur Seite stehen und so ein Gefühl der Sicherheit vermitteln. Der Ratgeber zeigt auf, wie durch regelmäßige Gespräche und klare Absprachen ein gemeinsamer Plan entwickelt werden kann, der sowohl die Bedürfnisse der Eltern als auch die Belastbarkeit der Angehörigen berücksichtigt.

Über die Autorin:

Claudia Röttger ist Journalistin und Apothekerin. Nach 22 Jahren als Chefredakteurin des Senioren Ratgebers, einem Schwestermagazin der Apotheken Umschau, widmet sie sich seit Juni 2023 im Wort & Bild Verlag neuen Produktentwicklungen. Die Themen Gesundheit, altersgerechte Betreuung und Pflege liegen ihr besonders am Herzen. Mit klarem Blick und praxisnahen Tipps unterstützt sie in ihrem neuen Buch Familien dabei, den Wandel im Familienalltag - den Rollentausch, wenn Eltern selbst Hilfe benötigen - selbstbewusst, empathisch und vorausschauend zu meistern.

Über die Apotheken Umschau-Buchreihe:

Millionen Menschen vertrauen der Gesundheitskompetenz der Apotheken Umschau. Nun gibt es das Expertenwissen in Gesundheitsfragen auch in Buchform, bislang erschienen sind folgende Ernährungs- und Gesundheitsratgeber: "An eurer Seite" (ISBN: 978-3-927216-92-1), "Sie haben Ihr Wunschgewicht erreicht!" (ISBN: 978-3927216907), "Blutzucker in Balance" (ISBN: 978-3-92721686-0), "Osteoporose. Die ersten 100 Tage" (ISBN 978-3-927216-69-3), "Leichter abnehmen dank Teller-Trick" (ISBN: 978-3-927216-85-3), "Depression. Verstehen und achtsam begleiten" (ISBN: 978-3-927216-84-6), "Bluthochdruck. Die ersten 100 Tage" (ISBN 978-3-927216-81-5), "Demenz. Verstehen und achtsam begleiten" (ISBN 978-3-927216-78-5), "Länger leben ohne Bauchfett" (ISBN: 978-3-927216-80-8), "Diabetes Typ 2 - Die ersten 100 Tage" (ISBN 978-3-927216-77-8), "Fleischfrei" (ISBN 9783927216-76-1), "Fit in 12 Wochen" (ISBN 978-3-927216-70-9), "Schlank mit Genuss: Intervallfasten" (ISBN 978-3-927216-72-3), "Gesünder essen - Zuckerarm" (ISBN 978-3-927216-68-6), "Der stressfreie Rücken" (ISBN 978-3-927216-67-9), "Essen gegen Entzündungen" (ISBN 978-3-927216-65-5), "Schöne Haut" (ISBN 978-3-927216-56-3), "Vegetarisch mit Genuss kochen" (ISBN 978-3-927216-58-7), "Heilpflanzen" (ISBN 978-3-927216-55-6), "Superfoods" (ISBN 978-3-927216-57-0), "Gesunde Ernährung" (ISBN 978-3-927216-52-5) sowie "Gesund abnehmen" (ISBN 978-3-927216-53-2).

Das Buchprogramm wird laufend ausgebaut und entsteht mit viel Sorgfalt und Expertise in der Isartal Health Media, einem Schwesterunternehmen des Wort & Bild Verlags. Der Vertrieb der Bücher erfolgt in Kooperation mit der Edel Verlagsgruppe GmbH, Neumühlen 17, 22763 Hamburg, buchvertrieb@edel.com. Alle Bände sind im Buchhandel und in Apotheken erhältlich. Unter https://buecher.apotheken-umschau.de/ finden Sie eine Übersicht unseres umfangreichen Buchprogramms.

