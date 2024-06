TCL Europe

TCL erhält mehrere Red Dot Awards 2024 für herausragendes Produktdesign

Die führende Unterhaltungselektronikmarke TCL wurde bei den diesjährigen Red Dot Awards für das außergewöhnliche Design von vier Produkten seiner Fernseh- und Soundbar-Serien ausgezeichnet - und stärkt damit die Position der weltweiten Nummer 2 der TV-Marken TCL als Vorreiter in Sachen Innovation und Design.

Der Red Dot Award wurde vor mehr als 60 Jahren ins Leben gerufen und ist unter als internationale Auszeichnung und Maßstab für herausragendes Design hoch angesehen. Die diesjährigen Auszeichnungen würdigen speziell die bahnbrechenden Fortschritte von TCL in den Bereichen der Bild- und Tontechnik.

„Unser Engagement, durch Innovation und Qualität Großartiges zu leisten, treibt uns an, die Grenzen von Technologie und Design immer weiter zu verschieben. Diese Auszeichnungen bestätigen unser Engagement, qualitativ hochwertige und erschwingliche Produkte zu liefern, die das Leben unserer Kunden bereichern. Das hat uns die Position als zweitgrößte TV-Marke der Welt eingebracht", kommentierte Stefan Streit, CMO von TCL Europe.

Shane Lee, Geschäftsführer des TCL Design Innovation Center (DIC), sagte: „Design ist das Herzstück der Innovation von TCL. Wir streben danach, Produkte zu schaffen, die sowohl ästhetisch ansprechend als auch höchst funktional sind und oft zum Mittelpunkt des Hauses werden. Indem wir fortschrittliche Technologie mit unserer Designphilosophie kombinieren, wollen wir die Erwartungen der Verbraucher übertreffen und die Heimtechnologie neu definieren. Wir sind stolz darauf, dass alle unsere 2024 TV- und Soundbar-Produkte prestigeträchtige Designpreise erhalten haben."

Das Engagement von TCL für die Verbesserung des Seherlebnisses erstreckt sich auch auf den Bereich der Sportunterhaltung. Dies wird durch die umfangreichen Sportpartnerschaften verdeutlicht, mit denen TCL nationale Fußballmannschaften unterstützt und Partnerschaften mit berühmten Sportlern eingeht, um das Seherlebnis von Sportfans weltweit zu verbessern. Diese Partnerschaften unterstreichen das Engagement von TCL, mit Sportbegeisterten in Kontakt zu treten und ihre Unterhaltungserlebnisse in verschiedenen Sportarten zu bereichern.

Kontinuierliches Engagement für Spitzenleistungen

Der Gewinn des Red Dot Awards 2024 zeigt das unermüdliche Engagement von TCL für herausragendes Design und Innovation. TCL setzt weiterhin Maßstäbe in der Branche, indem es fortschrittliche Technologie mit benutzerorientiertem Design verbindet.

Die Bemühungen zur Verbesserung der Bild- und Tonqualität durch innovative Technologien haben das Fernseherlebnis erheblich bereichert und es persönlicher und intuitiver gemacht. Während sich Haushalte auf der ganzen Welt darauf vorbereiten, in die Spannung der bevorstehenden Sportereignisse einzutauchen, unterstreichen die umfangreichen Sportpartnerschaften von TCL das Engagement des Unternehmens, das Unterhaltungserlebnis zu verbessern. Das Ökosystem von TCL, für das sich Millionen Menschen entschieden haben, sorgt dafür, dass die Fans die Spiele bequem von zu Hause aus genießen können.

Preisgekrönte Produkte:

TCL 2024 QD-Mini LED TV Serie - 115X955 Max: Unerreichte Präzision und Leistung

Das TCL 115 X955 Max ist der Gipfel der fortschrittlichen Technologie und des überlegenen Designs. Diese Serie kombiniert Full Array QD-Mini LED, 4K HDR Premium 5000 und 144Hz Motion Clarity Pro, um kraftvolle, präzise Kontraste und lebendige, farbenfrohe HDR-Bildqualität zu liefern. Mit Game Master Pro 3.0, 144Hz VRR, FreeSync Premium Pro und einem 240Hz Game Accelerator ist der X955 Max für ein außergewöhnliches HDR-Erlebnis bei Filmen, Streaming, Sport und Spielen ausgelegt. Er unterstützt die neuesten HDR-Formate, einschließlich HDR10+, Dolby Vision und Dolby Vision IQ.

Der X955 Max ist mit dem modernsten Smart TV-System ausgestattet: Google TV mit integriertem Google Assistant, der nahtlosen Zugriff auf eine Vielzahl von Inhalten mit integrierter Sprachsteuerung ermöglicht. Die ONKYO-Lautsprecher und der integrierte Subwoofer liefern eine beeindruckende 6.2.2 Dolby Atmos-Klangqualität, die das Klangerlebnis sowohl über den Fernseher selbst als auch über eine TCL-Soundbar verbessert.

TCL TV C65 & P75 Serie: Erweiterte visuelle und HDR-Exzellenz

Die TCL C65 Serie kombiniert QLED PRO, 4K HDR Pro und Motion Clarity, um farbenfrohe, scharfe HDR-Bildqualität zu liefern. Diese Serie bietet den Game Master 3.0, einen 120Hz Full HD Game Accelerator (erhältlich in 55, 65, 75 und 85 Zoll) und einen 240Hz Full HD Game Accelerator für das 98-Zoll-Modell. Sie unterstützt die neuesten HDR-Formate, einschließlich HDR10+ und Dolby Vision, und ist damit der perfekte Begleiter für HDR-Filme, Spiele, Sport und Unterhaltung.

Die TCL P75 Serie kombiniert 4K HDR, Wide Colour Gamut und Motion Clarity und bietet so eine farbenfrohe und scharfe HDR-Bildqualität. Diese Serie umfasst den Game Master 3.0 und unterstützt die neuesten HDR-Formate, einschließlich HDR10+ und Dolby Vision, und ist somit der beste Begleiter für HDR-Filme, Spiele, Sport und Unterhaltung.

TCL S5/S4 Serie Heimkino-Soundbar: Immersives Audio-Erlebnis

Die TCL S5 & S4 Serie Home Theatre Soundbar wurde entwickelt, um ein beeindruckendes Klangerlebnis für jedermann zu bieten. Das schlichte Design fügt sich nahtlos in verschiedene Einrichtungsstile ein und verleiht jedem Wohnbereich einen Hauch von Persönlichkeit und Wärme. Die Nutzer können sich für ein Paket mit einem zusätzlichen Subwoofer entscheiden, um die Klangqualität zu verbessern. Aufbauend auf den visuellen Merkmalen der früheren Produktgenerationen, verfügt die Serie über einen markanten Lichtstreifen auf der Oberseite, der das charakteristische Designelement der „Cosmic Line" des TCL-Soundbar-Produktportfolios widerspiegelt und dem Benutzer ein intelligentes interaktives Erlebnis bietet.

Die Anerkennung von TCL bei den Red Dot Awards 2024 spiegelt das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für herausragendes Design und Innovation wider. Das Unternehmen ist weiterhin bestrebt, das Nutzererlebnis in seiner gesamten Produktpalette zu verbessern, einschließlich Partnerschaften im Bereich der Sportunterhaltung. TCL setzt seine Innovationen fort, um Freude und Qualität in die Haushalte auf der ganzen Welt zu bringen und sicherzustellen, dass jeder Moment der Unterhaltung in vollen Zügen genossen werden kann.

*Aussehen und Funktionalität der Produkte variieren je nach Markt. Für Produktinformationen wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene TCL-Niederlassung.

Informationen zu TCL

TCL Electronics ist ein schnell wachsendes Unternehmen für Unterhaltungselektronik und ein führender Akteur in der weltweiten Fernsehindustrie. Das im Jahr 1981 gegründete Unternehmen ist heute weltweit in mehr als 160 Märkten tätig. TCL ist auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, die von Fernsehern über Audio- bis hin zu intelligenten Haushaltsgeräten reichen. Besuchen Sie die TCL-Website unter https://www.tcl.com.

