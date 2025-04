Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen

"Enny und Mo": der medizini-Podcast für kleine Entdecker:innen mit über 3,5 Millionen Klicks und treuer Fangemeinde

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Baierbrunn (ots)

Der Kinder-Podcast "Enny und Mo" begeistert kleine Zuhörer:innen im Alter von zwei bis fünf Jahren mit liebevoll erzählten Hörgeschichten. Die rund sechs Minuten langen Episoden erscheinen alle zwei Wochen und vermitteln spielerisch wertvolle Botschaften zu Themen wie Freundschaft, Neugier und Zusammenhalt. Mit bereits über 3,5 Millionen Klicks hat sich der Podcast zu einem echten Dauerbrenner entwickelt.

Im Mittelpunkt des medizini-Podcasts stehen die kleine Ente Enny und der kleine Bär Mo, die als unzertrennliche Freunde in zahlreichen Abenteuern die Welt entdecken. Seit 2018 begleiten die kleinen Zuhörer:innen die beiden Freunde in insgesamt 175 Folgen durch den Wald, über den Bauernhof oder an den See. Auf ihrem Weg treffen sie faszinierende Tiere und lernen immer wieder Neues, denn jedes Abenteuer lässt sie wertvolle Entdeckungen machen.

Die Audioserie Enny und Mo ist ein Kinder-Podcast vom Apotheken Umschau-Audioangebot gesundheit-hören. Die kurzen und anschaulichen Geschichten sind perfekt geeignet für das Gute-Nacht-Ritual, lange Autofahrten oder auch für eine kleine Auszeit im Alltag. Sie werden einfühlsam erzählt von Sprecher Sebastian Rudolph und sind liebevoll geschrieben von Autorin Peggy Elfmann. Eine besonders herausragende Episode ist beispielsweise "Eine Nacht im Baumhaus", die im August 2023 mit über 30.000 Streams einen Rekord aufstellte. Diese Folge hat offensichtlich die Herzen der kleinen Entdecker:innen im Sturm erobert und verdeutlicht, wie positiv die Geschichten der beiden Freunde bei großen und kleinen Zuhörer:innen ankommen.

Enny und Mo zum Vorlesen in der Apotheke vor Ort

Analog geht das Abenteuer in der Apotheke vor Ort weiter: Begleitend zum Podcast erscheinen in der Apotheken Umschau ELTERN Geschichten aus der Welt von Enny und Mo zum Vorlesen und schaffen so noch mehr magische Momente zwischen Groß und Klein.

Peter Glück, Chefredakteur beim Wort & Bild Verlag, erklärt: "Mit Enny und Mo haben wir eine Welt geschaffen, die Kinder unterhält und sie dazu anregt, ihre Umgebung spielerisch zu entdecken. Der Podcast hat sich längst als fester Bestandteil im Alltag vieler junger Familien etabliert und bietet mehr als nur Unterhaltung - er fördert das neugierige Erkunden der eigenen Umgebung und vermittelt dabei wertvolle pädagogische Impulse."

Peggy Elfmann, die Autorin der Geschichten, fügt hinzu: "Die Begeisterung der jungen Zuhörer:innen zeigt, wie wichtig es ist, Geschichten zu erzählen, die sie unterhalten und ihnen gleichzeitig wichtige Werte vermitteln. Unsere Erzählungen öffnen Türen zu neuen Perspektiven und fördern auf liebevolle Weise Empathie und Entdeckungsfreude."

Was die beiden Freunde von Enny und Mo bei Ihren Abenteuern so alles erleben, gibt es zu hören unter www.gesundheit-hören.de und überall, wo es Podcasts gibt, z.B. bei Spotify oder Apple Podcasts.

Enny und Mo auf einen Blick

Die kleine Ente Enny und Mo, der kleine Bär, sind die allerbesten Freunde. Zusammen erleben sie seit 2018 viele Abenteuer - im Wald, auf dem Bauernhof und am See. Dabei treffen sie jede Menge andere Tiere und lernen immer wieder etwas dazu. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Hörgeschichte für Kinder zwischen 2 und 5 Jahren. Die kurzen, unterhaltsamen und pädagogisch wertvolen Episoden sind perfekt gegeinget zum Einschlafen, für Autofahrten oder für zwischendurch. Einzelne Geschichten aus der Enny-und-Mo-Reihe gibt es auch hier als Pdf zum Download. Enny und Mo ist ein Podcast von dem Apotheken-Kinderpostermagazin medizini und gesundheit-hören, dem Audio-Angebot der Apotheken Umschau. Gesprochen wird er von Sebastian Rudolph, geschrieben von Peggy Elfmann.

Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen, übermittelt durch news aktuell