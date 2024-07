CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Klöckner/Bareiß: Wirtschaftlichen Schaden bei Flughafenblockade ersetzen

Berlin (ots)

Aktivisten schaden dem Standort Deutschland und damit dem Klimaschutz

Anlässlich der erneuten Stilllegung von Flughäfen durch die sog. "Letzte Generation" erklären die wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Julia Klöckner, und der verkehrspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thomas Bareiß:

Julia Klöckner: "Diese so genannten Aktivisten tun nichts für das Klima, sondern schaden ihm noch. Wer Flughäfen still legt, schadet dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Die Folgekosten sind enorm. In Zeiten einer schwächelnden Wirtschaft erweisen diese Störer der Gesellschaft einen Bärendienst. Denn ohne eine starke Wirtschaft wird es auch keine Transformation und Finanzierung von Nachhaltigkeit geben. Im Ausland schaden solche Aktionen der Reputation unseres Standortes. Die Angriffe auf unsere Infrastruktur, wie zuletzt auf die Stromversorgung der Tesla-Fabrik in Grünheide, stoßen Unternehmen und Investoren ab. Wer will da noch Geld und Zeit in Deutschland investieren? Solche kriminellen Vorgehensweisen müssen Konsequenzen haben, für die Kosten müssen die Verursacher aufkommen. Hier geht es auch um ein klares Signal."

Thomas Bareiß: "Wer Menschen den wohlverdienten und lang ersehnten Jahresurlaub verdirbt, fördert die Spaltung unserer Gesellschaft. Diese gefährlichen Eingriffe in den Flugverkehr müssen aufhören. Die Aktionen der 'Letzten Generation' stellen keinen Klimaschutz dar, sondern sind kriminell. Es erfordert härteres Durchgreifen der Justiz und einen besseren Schutz unserer Verkehrsinfrastrukturen vor externen Eingriffen."

Hintergrund: Die CDU/CSU-Fraktion repräsentiert im Parlament die Volksparteien der Mitte und fühlt sich Freiheit, Zusammenhalt und Eigenverantwortung verpflichtet. Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes setzt sich die Unionsfraktion für einen starken freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, die soziale und ökologische Marktwirtschaft, die Einbindung in die westliche Wertegemeinschaft sowie für die Einigung Europas ein. Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist Friedrich Merz.

Original-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell