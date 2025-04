Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen

Vierfacher Erfolg für die Wort & Bild Mediengruppe bei den European Publishing Awards 2025

Baierbrunn

Große Anerkennung für den Qualitätsjournalismus aus Baierbrunn: Die Wort & Bild Mediengruppe wird bei den diesjährigen European Publishing Awards vierfach ausgezeichnet - darunter gleich zwei Ehrungen für die Redaktion der Apotheken Umschau. Prämiert wurden eine monothematische Ausgabe der Apotheken Umschau zum Thema Migration und Medizin, der medizinhistorische Podcast Siege der Medizin sowie der Instagram-Kanal des Gesundheitsmagazins, der von der Vita Health Media betreut wird. Auch das vom Wort & Bild-Schwesterunternehmen Isartal Health Media gestaltete Gesundheitsmagazin be healthy! erhielt einen Preis.

Die Wort & Bild Mediengruppe zählt bei den diesjährigen European Publishing Awards mit vier Auszeichnungen zu den großen Gewinnern. Die Jury würdigte ihre herausragenden redaktionellen und gestalterischen Leistungen in den Kategorien Magazine Story of the Year, Podcast, User Engagement sowie Content Marketing.

"Wir freuen uns sehr über diese vier internationalen Auszeichnungen. Sie zeigen die inhaltliche Tiefe und mediale Breite, mit der wir Gesundheitsinformationen auf höchstem Niveau für Millionen Menschen zugänglich machen", sagt Andreas Arntzen, CEO der Wort & Bild Mediengruppe. "Ob Print, Digital oder Audio - wir denken Gesundheit ganzheitlich. Diese Preise sind eine großartige Anerkennung für die Arbeit unserer Teams und gleichzeitig ein starkes Signal für den Gesundheitsstandort Deutschland."

Gesellschaftsrelevanter Gesundheitscontent in hoher publizistischer Qualität

Die Apotheken Umschau überzeugte in der Königskategorie "Magazine Story of the Year" mit der monothematischen Ausgabe "Zusammen stark - Warum unser Gesundheitswesen Vielfalt braucht". Im Oktober vergangenen Jahres widmete sich das Magazin komplett dem Thema Migration und Medizin, in seinen wichtigsten und zum Teil noch wenig beachteten Aspekten in Hinblick auf Zugewanderte und ihre Nachkommen in unserer Gesellschaft. Die Titelgeschichte beleuchtet, wie Diversität und Inklusion das Gesundheitssystem stärken - fundiert recherchiert und berührend erzählt. Die Auszeichnung mit dem European Publishing Award unterstreicht die gesellschaftliche Relevanz und die publizistische Qualität des bekannten Gesundheitsmagazins aus der Apotheke vor Ort.

In der Kategorie "Podcast" erhielt Siege der Medizin, der medizinhistorische Podcast von gesundheit-hören, dem Audioangebot der Apotheken Umschau, den renommierten Preis. Erzählt von Schauspielerin Andrea Sawatzki berichtet der Podcast von faszinierenden Geschichten der Medizin-Historie - packend inszeniert, hochwertig recherchiert und mit einem klaren Bildungs- und Unterhaltungsanspruch.

Auch im Bereich "User Engagement" konnte das Medienhaus punkten: Der Instagram-Kanal der Apotheken Umschau, betreut durch die Vita Health Media, wurde für seine kreative Community-Arbeit ausgezeichnet. Mit medizinisch fundierten Inhalten, interaktiven Formaten und klarer Tonalität schafft der Kanal den Brückenschlag zwischen seriösem Gesundheitsjournalismus und sozialer Nähe.

In der Kategorie "Content Marketing" wurde das Gesundheitsmagazin be healthy! prämiert, das vom Schwesterunternehmen des Wort & Bild Verlags, der Isartal Health Media, für den Kunden PHOENIX group erstellt wird. Das Magazin steht für modernes, junges Gesundheitsbewusstsein und bietet innovative Inhalte für eine neue Gesundheitsgeneration.

Über die Preisverleihung

Die European Publishing Awards zählen zu den renommiertesten Auszeichnungen der europäischen Medienbranche. Verliehen werden sie im Rahmen des European Publishing Congress am 23. und 24. Juni 2025 im Palais Niederösterreich in Wien. Weitere Informationen unter: www.publishing-congress.com

Über die Wort & Bild Mediengruppe ( https://www.wortundbildverlag.de/)

Die Wort & Bild Mediengruppe mit Sitz in Baierbrunn bei München ist der führende Anbieter von Gesundheitsmedien in Deutschland. Ihre Marken stehen für hohe redaktionelle Qualität, seriösen und unabhängigen Journalismus und große Beliebtheit bei der Leserschaft. Als Partner der Apotheken stehen der hohe gesundheitliche Nutzen und die kompetente Beratung in der Apotheke stets im Vordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen die Zeitschriften Apotheken Umschau, Apotheken Umschau ELTERN, Diabetes Ratgeber, Senioren Ratgeber, Ärztlicher Ratgeber, medizini und HausArzt-PatientenMagazin. Aktuelle Podcasts (http://gesundheit-hoeren.de) und Videoformate erläutern wichtige Gesundheitsthemen. In einer eigenen Buchreihe erscheinen Ratgeber zu Gesundheits- und Ernährungsthemen. Mit seinen Print- und Online-Medien erreicht der Verlag monatlich über 24 Millionen Leser:innen und Nutzer:innen.

