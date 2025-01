MagentaSport

"Großartiger Sieg für das Team - und für mich" Don Jackson erlebt emotionales Comeback und will gleich wieder den Titel

Nicht mal 2 Jahre als Trainer weg und dann war es wieder ein Abend des Don Jackson in der Berliner UberArena. Vor dem Spiel bekam der US-Amerikaner, der unter der Woche überraschend als Nachfolger des zurückgetretenen Max Kaltenhauser beim EHC übernahm, ein eigenes Banner. "Oh, das ist noch nie passiert mit einem Trainer? Es gibt immer Raum für ein erstes Mal. Ich bin sehr glücklich darüber", freute sich Jackson, der sechs Meisterschaften mit den Eisbären als Chefcoach holte und seine gesamte Familie zur Ehrung mitbrachte. Den Titel nahm Jackson auch mit dem EHC ins Visier. Trotz jüngster Formschwankungen und den Debakeln in Schwenningen (0:6) und die DEG (1:4) rief er die Meisterschaft wie selbstverständlich aus: "Es gibt nur ein Ziel, wir wissen, was es ist (lachend). Ich muss es nicht sagen: Die Meisterschaft." Standesgemäß ist Jackson mit einem Sieg beim Ex-Klub eingestiegen: "Ich fand, es war ein bisschen langsam. Aber je länger das Spiel dauerte, desto aufregender und spannender wurde es. Das hat geholfen. Es war ein großartiger Sieg für das Team - und für mich."

Auch die Mannschaft freut sich über die Rückkehr des alten und neuen Trainers, Patrick Hager vermutlich ein wenig mehr: "Keiner hat geplant, dass wir in die Situation kommen. Aber das Management hat die für uns beste Entscheidung getroffen. Don kennt die Mannschaft in- und auswendig, wir kennen ihn in- und auswendig. Er war auch über das letzte Jahr und die letzten anderthalb Jahre immer wieder präsent. Deswegen glaube ich, dass es für uns eine gute Lösung ist." Hager sagt auch: "Auf jeden Fall haben wir das Potenzial für den Titel."

Eisbären Berlin - EHC Red Bull München 2:3 (SO)

Don Jackson kam, sah - und siegte im Shootout. Wenige Tage nach der 1:4-Blamage gegen die DEG und dem Rücktritt von Max Kaltenhauser bezwangen die Münchner den Tabellenzweiten, nachdem sie im 2. Drittel zwischenzeitlich das Spiel drehten. Im Shootout sorgte Chris DeSousa für die Entscheidung. Die Eisbären bleiben Zweiter, der EHC springt auf Rang 5.

Don Jackson, Trainer München, über sein erstes Spiel als Trainer nach vielen Monaten: "Ich fand, es war ein bisschen langsam. Aber je länger das Spiel dauerte, desto aufregender und spannender wurde es. Das hat geholfen. Es war ein großartiger Sieg für das Team - und für mich."

...über sein Banner: "Ich habe während des Spiels einmal da hochgeschaut, aber nicht lange. Ich fühle mich geehrt und wertgeschätzt, was die Menschen in Berlin für mich getan haben."

Serge Aubin, Trainer Berlin: "Wir hatten im 1. Drittel einen guten Start. Mir hat unsere Gelassenheit gefallen. Wir haben solide gespielt. Im 2. Drittel war unser Puckmanagement nicht so gut. Dadurch konnten sie ein wenig Momentum gewinnen. Ich bin stolz auf die Jungs, weil sie das ganze Spiel über gekämpft und einen Weg zurück in dieses Hockeyspiel gefunden haben, mit dem 2:2."

...über die Bilanz gegen den EHC, die einzige Mannschaft mit einer positiven Bilanz gegen die Eisbären diese Saison: "Es gibt kein Problem gegen sie, überhaupt nicht. Wir haben einen Sieg, sie haben einen Sieg, jetzt haben sie im Shootout gewonnen. Sie sind ein guter Hockeyclub. Das sind wir auch. Das ist Teil des Hockey."

Patrick Hager, Spieler München, über die Rückkehr von Don Jackson: "Das kam für alle überraschend. Keiner hat geplant, dass wir in die Situation kommen. Aber das Management hat die für uns beste Entscheidung getroffen. Don kennt die Mannschaft in- und auswendig, wir kennen ihn in- und auswendig. Er war auch über das letzte Jahr und die letzten anderthalb Jahre immer wieder präsent. Deswegen glaube ich, dass es für uns eine gute Lösung ist."

Don Jackson, Trainer München, vor dem Spiel, über seine bevorstehende Ehrung: "Oh, das ist noch nie passiert mit einem Trainer? Es gibt immer Raum für ein erstes Mal. Ich bin sehr glücklich darüber."

...über seine Rückkehr in die DEL: "Es ist schon einige Jahre her. Das ist in Ordnung für mich, weil ich es kenne. Wir wollen natürlich auf ein höheres Niveau kommen und weiter erfolgreich sein."

...über Gespräche mit Vorgänger Max Kaltenhauser im Vorfeld: "Ich hatte ein Gespräch mit Max. Er ist ein toller Typ, eine starke Persönlichkeit mit viel Charakter."

...über die Saisonziele: "Es gibt nur ein Ziel, wir wissen, was es ist (lachend). Ich muss es nicht sagen: Die Meisterschaft.

...darüber, ob er im Falle einer Meisterschaft seinen Vertrag verlängert: "Ich schaue nicht so weit. Mein ganzes Leben habe ich nur von Spiel zu Spiel geschaut. Genau darauf fokussieren wir uns."

Franziska Feldmeier, Eisbären Berlin Frauen, über Don Jackson: "Man kann nicht bestreiten, was er erreicht hat. Er ist ein unfassbarer Trainer. Man hat schon leichte Gänsehaut bekommen, bei der Show, die für ihn organisiert wurde. Absolut zurecht, kann man nur sagen.

...zur Olympia-Qualifikation: "In vielen Sportarten, egal ob bei Männern oder Frauen, ist Olympia der Traum. Jetzt, wo es so zum Greifen nah ist, weiß man natürlich wieviel dranhängt und dass das das eine Turnier ist, wo wir uns qualifizieren können. Ich bin ganz guter Dinge und glaube, wir sind gut vorbereitet.

