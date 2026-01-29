ARD Das Erste

Handball-EM 2026 Halbfinals: Deutschland - Kroatien und Dänemark - Island am Freitag, 30. Januar, ab 17:15 Uhr live im Ersten und in der ARD Mediathek

München (ots)

Nach dem Sieg gegen Titelverteidiger Frankreich am gestrigen Abend war der Einzug für das DHB-Team in die Runde der letzten Vier bei der Handball-EM in Dänemark, Norwegen und Schweden perfekt. Am Freitag, 30. Januar, spielt Deutschland im Halbfinale in Herning gegen Kroatien, den Gruppensieger der 2. Hauptrundengruppe. Damit wartet auf die deutsche Mannschaft das Team, gegen das man in den Vorbereitungsspielen Anfang Januar zweimal in Folge gewinnen konnte. Es ist außerdem das Duell mit Kroatiens Trainer Dagur Sigurdsson - jenem Coach, mit dem Deutschland 2016 Europameister wurde. Jetzt können sich die deutschen Handballer gegen den Isländer die erste EM-Medaille seit zehn Jahren sichern.

Die ARD zeigt morgen live ab 17:15 Uhr (Anwurf: 17:45 Uhr) das Spiel Deutschland - Kroatien im Ersten und in der ARD Mediathek. Im Anschluss ab 20:15 Uhr (Anwurf: 20:30 Uhr) geht es direkt weiter mit der Übertragung des zweiten EM-Halbfinals: Hier trifft Weltmeister und Olympiasieger Dänemark auf das Team aus Island. Alex Schlüter präsentiert die Live-Übertragungen aus Herning zusammen mit ARD-Experte Dominik Klein. Florian Naß und Johannes Bitter kommentieren.

Die Übertragungen von der Handball-EM im Ersten und in der ARD Mediathek waren bislang sehr erfolgreich: Die beiden deutschen Hauptrundenspiele wurden von 4,024 Mio. (22.1., Deutschland - Portugal 15:30 Uhr) und 7,877 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauern (26.1., Deutschland - Dänemark 20:30 Uhr) gesehen. Die Marktanteile lagen bei 34,5 und 29,1 Prozent. Auch die umfangreichen Streaming-Angebote in der ARD Mediathek und bei sportschau.de sind stark nachgefragt: Insgesamt wurden die Livestreams bisher rund sieben Millionen Mal abgerufen.

Alle weiteren Informationen rund um die Handball-EM 2026 gibt es auch bei sportschau.de und im umfangreichen Pressedossier zu den ARD-Übertragungen.

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell