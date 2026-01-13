HWP Handwerkspartner GmbH

HWP Handwerkspartner stärkt Geschäftsführung

Ken Kämpf übernimmt Verantwortung für TGA | Dach & Solar sowie Bauwerkserhaltung

Die HWP Handwerkspartner Gruppe verstärkt sich in der Geschäftsführung. Seit dem 1. Januar 2026 ist Ken Kämpf Mitglied der Geschäftsführung und verantwortet die Sparten TGA | Dach & Solar sowie Bauwerkserhaltung.

"HWP ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Mit Ken Kämpf gewinnen wir einen Geschäftsführer mit ausgeprägter operativer Erfahrung, der zwei zentrale Sparten der Gruppe mit Klarheit sowie hoher Fach- und Führungskompetenz führt", sagt Björn H. Robens, geschäftsführender Gesellschafter der Goldbeck Robens Industrial Partners und Beiratsvorsitzender der HWP Handwerkspartner Gruppe.

Langjährige operative Erfahrung und technische Exzellenz

Ken Kämpf ist Diplom-Ingenieur und verfügt über mehr als 26 Jahre Erfahrung in der Bau- und Immobilienbranche. Zuletzt war er als Geschäftsführer innerhalb der Papenburg-Gruppe tätig, einem familiengeführten mittelständischen Bauunternehmen. In seiner beruflichen Laufbahn verantwortete er komplexe Bau- und Immobilienentwicklungsprojekte, führte große operative Organisationseinheiten und gestaltete Wachstums- und Transformationsprozesse maßgeblich mit. Er steht für technische Tiefe, unternehmerische Klarheit und eine partnerschaftlich geprägte Führungskultur.

"HWP verbindet mittelständische Werte mit hoher fachlicher Kompetenz und einer klaren, auf langfristiges Wachstum ausgerichteten Perspektive. Ich freue mich darauf, Verantwortung für zwei starke Sparten zu übernehmen und gemeinsam mit den Unternehmen und ihren Teams die Weiterentwicklung der Gruppe voranzubringen", sagt Ken Kämpf, Geschäftsführer der HWP Handwerkspartner Gruppe.

Im Zuge dieser Neuordnung übergibt Nick Zippel seine Verantwortung als Geschäftsführer und Leiter der Sparte TGA | Dach & Solar und wird die HWP Handwerkspartner Gruppe künftig in beratender Funktion begleiten. Die HWP Gruppe bedankt sich für seinen Beitrag zur Entwicklung der Sparte TGA | Dach & Solar.

Kontinuierliche Weiterentwicklung und Verlässlichkeit

Die Neuordnung der Zuständigkeiten steht für Stabilität, Verantwortungsklarheit und eine langfristig ausgerichtete Unternehmensführung. Sie unterstreicht den Anspruch der HWP Gruppe, ihre Sparten verlässlich zu führen und die operative Leistungsfähigkeit nachhaltig weiterzuentwickeln.

Über die HWP Handwerkspartner GmbH

Die HWP Handwerkspartner Gruppe bündelt die Kompetenzen zahlreicher etablierter Handwerksunternehmen und gehört zu den führenden mittelständisch geprägten Handwerksgruppen in Deutschland. Unter dem Dach der HWP Gruppe arbeiten heute mehr als 1.300 Mitarbeitende in über 30 operativen Einheiten an 20 Standorten deutschlandweit - organisiert in den drei spezialisierten Sparten TGA | Dach & Solar, Bauwerkserhaltung sowie Maler & Ausbauer. Mit hoher fachlicher Kompetenz, moderner Technologie und einem klaren Qualitätsanspruch erbringt die Gruppe anspruchsvolle Leistungen für Unternehmen, Bestandshalter und öffentliche Auftraggeber in ganz Deutschland und Luxemburg.

Die Gruppe ist zu 100 Prozent mittelständisch geprägt und vollständig in Familienhand.

Die HWP Handwerkspartner Gruppe wird getragen von GRIP - Goldbeck Robens Industrial Partners, dem Zusammenschluss der Unternehmerfamilien Goldbeck und Robens, die HWP mit unternehmerischer Weitsicht, Stabilität und langfristigem Engagement begleiten.

