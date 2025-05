ARD Presse

CIVIS Medienpreis 2025: Verleihung am 26. Mai in Berlin

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Europas bedeutendster Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt wird am 26. Mai 2025 im Rahmen der Gesellschaftskonferenz re:publica in Berlin verliehen.

Die Journalistin und Moderatorin Mona Ameziane führt durch die Veranstaltung, in der herausragende Produktionen für Fernsehen, Radio, Internet und Kino ausgezeichnet werden. Die Preisverleihung ist ab 19:00 Uhr im CIVIS Livestream zu sehen, steht ab dem 28. Mai in der ARD Mediathek, läuft am 29. Mai um 00:05 Uhr in der ARD/Das Erste und in den Tagen danach bei verschiedenen anderen Sendern.

Über 700 Beiträge aus allen 27 EU-Staaten und der Schweiz waren im Rennen um den renommierten CIVIS Medienpreis, 29 Produktionen sind nominiert. Die Produktionen setzen sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise mit hochaktuellen Themen wie Krieg, Flucht, Kolonialismus, Arbeitsmigration, Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus, aber auch mit der Selbstverständlichkeit des Zusammenlebens vieler Menschen unterschiedlicher Herkunft, Heimat und Identität auseinander.

Der CIVIS Medienpreis wird in den Bereichen VIDEO AWARD, AUDIO AWARD, YOUNG C. AWARD und CINEMA AWARD verliehen. Unter allen Gewinner:innen erhält die beste Produktion den mit 15.000 Euro dotierten CIVIS TOP AWARD.

Alle nominierten Programme im Überblick: Link

Sendetermine und weitere Informationen: Link

Presseinformationen und Bildmaterial: Link

Der CIVIS Medienpreis wird von der ARD, vertreten durch den WDR, gemeinsam mit der Freudenberg Stiftung ausgeschrieben. Der ORF, die SRG SSR, ARTE, 3sat, die Deutsche Welle, das Deutschlandradio und die EBU sind Medienpartner. Die WDR mediagroup, die Produktionsallianz, die VFF Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten, die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA), die Deutsche Postcode Lotterie und die Harald Christ Stiftung für Demokratie und Vielfalt sind Kooperationspartner.

Der CIVIS Medienpreis 2025 steht unter der Schirmherrschaft des Europäischen Parlaments.

Folgen Sie CIVIS auf Facebook | Instagram | LinkedIn | YouTube

#civis2025

Original-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell