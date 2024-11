Korian Stiftung

Deutscher Pflegepreis für Vielfalt und Respekt 2024 geht an inklusives Theaterprojekt der Berliner Tagespflege hoffmannsgarten

Berlin (ots)

Gestern wurde der diesjährige Deutsche Pflegepreis für Vielfalt und Respekt, ausgelobt als Korian Stiftungsaward von der Korian Stiftung für Pflege und würdevolles Altern, bei einem feierlichen Galaabend im Rahmen des Deutschen Pflegetags verliehen. Erhalten hat ihn die Berliner Tagespflegeeinrichtung hoffmannsgarten für ihr inklusives Theaterprojekt "Reise der Wünsche". Die Schauspieler:innen des Projekts sind Menschen mit Demenz, die gemeinsam mit den Mitarbeitenden der Tagespflege ein Theaterstück erarbeiten, dass Ende November in der Einrichtung Premiere feiert. Der hoffmannsgarten ist auf die Arbeit mit Menschen mit Demenz spezialisiert und möchte die gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe der Pflegebedürftigen stärken.

"Es war für unsere Jury eine besondere Freude, den diesjährigen Stiftungsaward an den hoffmannsgarten und ihr Theaterprojekt zu verleihen. Dieses Projekt motiviert Menschen mit Demenz, durch kreative Theaterarbeit ihre Talente zu entfalten. Die Möglichkeit, sich künstlerisch auszudrücken, bereichert ihren Alltag und zeigt, wie Kulturarbeit auch in der Pflege neuen Raum für Lebensqualität schaffen kann. Auch das gehört zu einer respektvollen und vielfältigen Pflege" so Elisabeth Scharfenberg, Vorständin der Korian Stiftung.

Sarah Hoffmann, Gründerin und Geschäftsführerin vom hoffmannsgarten fügt hinzu: "Die Arbeit mit Menschen mit Demenz steht im Mittelpunkt unseres täglichen Tuns. Uns geht es darum, Zugänge zu Gesellschaft und Kultur zu schaffen, denn auch Menschen mit Demenz wünschen sich, weiterhin Teil des gesellschaftlichen Lebens zu sein. Wir freuen uns sehr über den Preis und die damit verbundene Anerkennung für das Theaterprojekt, die Darsteller:innen und unser Team in der Tagespflege."

Bereits zum vierten Mal wird der Korian Stiftungsaward für Vielfalt und Respekt in der Pflege im Rahmen des Deutschen Pflegepreises verliehen. Verbunden ist der Preis mit einem Scheck in Höhe von 2.000 Euro. Die Korian Stiftung möchte mit dem Preis Pflegeanbieter und auch Pflegeteams motivieren, sich für das Thema Vielfalt stark zu machen. Bewerben können sich alle, deren Pflegekonzepte Diversität und Inklusion im Fokus haben.

Über die Korian Stiftung für Pflege und würdevolles Altern

Die 2020 gegründete gemeinnützige Korian Stiftung für Pflege und würdevolles Altern hat sich zum Ziel gesetzt, die Entwicklung der Altenpflege und des Gesundheitswesens zu fördern, ebenso wie Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Wissenschaft und Forschung auf dem Gebiet der Pflege und Medizin. Im Fokus stehen dabei Pflegekräfte, für die Angebote entwickelt werden, die ihre körperliche wie mentale Gesundheit stärken. Auf diese Weise werden auch Pflegebedürftige mitbedacht. Würde, Anerkennung und Respekt für alle Seiten - das ist das ganzheitliche Motto der Stiftung. Weitere Infos zum Award sind hier zu finden: https://www.korian-stiftung.de/korian-stiftung-award

Original-Content von: Korian Stiftung, übermittelt durch news aktuell