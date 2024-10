SWR - Südwestrundfunk

SWR Streaming-Tipps für November 2024

Die November-Highlights in der ARD Mediathek, der ARD Audiothek, auf Youtube und in den Social-Media-Kanälen auf einen Blick - vom SWR.

"tagesschau together" auf dem ARD-Twitch-Kanal

Die tagesschau hat in Kooperation mit dem SWR ein interaktives Nachrichtenformat auf der Streaming-Plattform Twitch gestartet: "tagesschau together" setzt pro Sendung auf zwei bis drei Themenschwerpunkte. Im Vordergrund steht hierbei die Interaktion mit der Community. User:innen können zum Beispiel als digitale Avatare Teil des Streams sein, Themen vorschlagen sowie über die Reihenfolge der Themen bestimmen. Möglich macht das der Einsatz von sogenannten Twitch-Extensions. Hosts des Formats sind Hanin Kleemann und Felix Edeha - sie melden sich live aus dem "tagesschau together"-Studio in Hamburg und präsentieren ausgewählte Nachrichten, erklären Hintergründe und beantworten gemeinsam mit ARD-Korrespondent:innen Fragen aus der Community.

Warum anschauen?

Mehr als die klassischen 20-Uhr-Nachrichten. "tagesschau together" bietet Raum für direkte Nachfragen sowie Spontaneität und zeigt, was hinter dem Nachrichtenmachen steckt.

Wo zu finden?

Noch bis 7. November immer donnerstags ab 20 Uhr für etwa zwei Stunden auf dem ARD-Twitch-Kanal.

"Tatort-Game 2" ab sofort unter tatortgame.de

Neuer Stoff für Gamer:innen mit Spaß am Rätseln: Im Tatort-Game 2 kann wieder ermittelt, geschlussfolgert und aufgeklärt werden. Diesmal dreht sich das Spiel um Lena Odenthal, Johanna Stern und einen Mord im Frauengefängnis, in dessen Küche eine männliche Leiche gefunden wird. Das Tatort-Game ist ein chatbasiertes Crime-Game und startet direkt im Messenger-Dialog mit den beiden Kommissarinnen. Immer neue Informationen werden per Chat abgerufen und müssen interpretiert und bewertet werden, um zur Lösung vorzudringen.

Warum spielen?

Ein herausfordernder Spaß in einer ausgefeilten Krimiwelt.

Wo zu finden?

Ab sofort unter tatortgame.de browserbasiert und auf allen Geräten spielbar.

"Bad Influencer" ab 8. November in der ARD Mediathek

Donna wird bei einem Sex-Date als Trophäe eines Pick-up-Artists gedemütigt. Wütend beschließt sie, mit feministischen Aktionen gegenzuhalten. Nur ist es mit Entschlossenheit und Authentizität noch lange nicht getan. Während Donna sich anstrengt, das Influencer-Game zu beeinflussen, verändern die Regeln des Business' Donnas Leben. Mit satirischem Zugriff taucht die Serie "Bad Influencer" in die Welt der Influencer:innen ein, in der "authentisch" zu sein sofort zum Marketing-Asset wird und selten eindeutig ist, wer das Spiel um Glamour und Fame, Klickzahlen und Aufmerksamkeitsstrategien gerade steuert. In den Hauptrollen sind Lia von Blarer, Salome Kießling, Lukas Sperber und Nils Hohenhövel zu erleben.

Warum anschauen?

Mit Tempo, Zuspitzung und erbarmungslosem Witz fegt die Serie durch die Welt der Influencer:innen.

Wo zu finden?

Ab 8. November acht Folgen in der ARD Mediathek.

"Die Geschichte einer Familie" ab 8. November in der ARD Mediathek

Chrissi, begeisterte Stuntfahrerin, muss nach einem schweren Unfall zurück ins Dorf, in das Haus der Familie, in dem ihr Vater inzwischen allein lebt. Die Ereignisse, die sie auseinandergetrieben haben, stehen auch jetzt noch zwischen Chrissi und Werner. Annäherung scheint vor lauter Unausgesprochenem unmöglich. Chrissi schwankt zwischen Eruption und Verdrängung und wünscht nichts mehr, als endlich wegzukommen von dem Mann, der ihren Rollstuhl schiebt. Anna Maria Mühe und Michael Wittenborn in einer vielschichtigen, intensiven Vater-Tochter-Beziehung. "Die Geschichte einer Familie" von Karsten Dahlem ist der erste Langfilm der diesjährigen Staffel in der Reihe "Debüt im Dritten" des SWR.

Warum anschauen?

Ein fesselndes Familiendrama, in dem Rückblenden und Jetztzeit immer stärker ineinandergreifen und Verdrängtes überwunden werden kann.

Wo zu finden?

Ab 8. November in der ARD Mediathek.

"Wo bist Du? - Verschollen auf der Flucht" ab 13. November in der ARD Mediathek

Tausende Menschen sind schon spurlos verschwunden auf den gefährlichen Fluchtrouten nach Europa. Sie alle haben Familie. Sind Söhne, Töchter, Mütter, Väter, Brüder oder Schwestern. Was ist mit ihnen geschehen? In diesem Doku-Podcast begeben sich Angehörige aus dem Irak, Jemen, Marokko, Iran, Libanon und Syrien auf eine dramatische Suche nach den Vermissten. Getrieben von der Frage: Sind sie noch am Leben? Dabei stoßen sie auf kriminelle Netzwerke, korrupte Behörden und die EU-Grenzpolitik. Ein Recherche-Podcast über Hoffnung, Angst und den unermüdlichen Kampf um Antworten.

Warum anhören?

Der Podcast erzählt von der verzweifelten Suche nach Familienangehörigen, die auf der Flucht verschollen sind. Ein bislang unbeleuchtetes Kapitel der EU-Grenzpolitik.

Wo zu finden?

Ab 13. November in der ARD Audiothek.

"ARD Wissen: Mein Körper" ab 18. November in der ARD Mediathek

Intim und aufschlussreich: Die dreiteilige Dokureihe "ARD Wissen: Mein Körper" zeigt, wie Brüste, Vulva und Penis unser Selbstbild, unsere Beziehungen und unsere Sexualität prägen. Machen Brüste eine Frau aus? Warum ist die Vulva so tabu? Und wie viel Penis braucht der Mann? Die Dokureihe zeigt überraschende Erkenntnisse aus der Wissenschaft und erzählt aufschlussreiche Geschichten.

Warum anschauen?

Die spannende Dokureihe untersucht, wie Geschlechtsmerkmale unsere Identität und unsere Beziehungen beeinflussen.

Wo zu finden?

Ab 18. November in der ARD Mediathek.

"Die Geschichten Jaakobs" ab 29. November in der ARD Audiothek

Thomas Mann, Verfasser der "Buddenbrooks" und des "Zauberbergs", war einer der größten Erzähler deutscher Sprache von Weltgeltung. 2025 ist das Jahr seines 150. Geburtstags und 70. Todestags. Seine vier Romane über den biblischen Joseph beginnen mit "Geschichten" über Jaakob, den Vater Josephs und Begründer der zwölf Stämme Israels. Erzählt werden diese Geschichten im siebenteiligen Hörspiel - Gewalt, Sex und Eifersucht sind eng verwoben in der Erzählung einer "Familiengründung".

Warum anhören?

Auch in der Bibel wird eine Dynastie nicht ohne Mord und Verrat errichtet. Thomas Mann erzählt mit Humor und alttestamentarischer Sprachwucht von den Niederlagen und Erfolgen des biblischen Jaakob.

Wo zu finden?

Ab 29. November wöchentlich freitags ab 12 Uhr in der ARD Audiothek.

