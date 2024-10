SWR - Südwestrundfunk

SWR Sommerfestival in Stuttgart künftig alle zwei Jahre

Baden-Baden (ots)

Festivals in Stuttgart und Rheinland-Pfalz im Wechsel / Ziel ist die Stärkung der jeweiligen Region / 2025 Festival in Speyer, 2026 in Stuttgart

Der Südwestrundfunk und das Land Baden-Württemberg werden auch zukünftig das SWR Sommerfestival auf dem Stuttgarter Schlossplatz veranstalten. Es findet traditionell am Pfingstwochenende statt. Künftig ist ein Zwei-Jahres-Rhythmus geplant, im Wechsel mit dem SWR Sommerfestival in Rheinland-Pfalz. Im kommenden Jahr steht somit das SWR Sommerfestival in Speyer auf dem Programm. 2026 findet es dann wie gewohnt wieder in Stuttgart statt. Mit dem Schlossplatz bleibt das Festival im Herzen der Stadt. Es bietet Shows im Ehrenhof des Neuen Schlosses sowie Mitmachaktionen und Tagesprogramm bei freiem Eintritt auf dem Schlossplatz.

Mehr Spielraum bei Programmplanung und Gestaltung

Der Zwei-Jahres-Rhythmus, auf den sich SWR und das Land in Stuttgart verständigt haben, ermöglicht den Festivalmacher:innen größere Möglichkeiten und mehr Spielraum bei der Programmplanung und Gestaltung. So kann dem Publikum auch weiterhin ein großes Festival mit gutem Programm geboten werden. Der SWR reagiert damit auch auf deutliche Kostensteigerungen, von denen alle Anbieter im Eventbereich betroffen sind, sowie sich verändernde Rahmenbedingungen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Er zeigt so einen verantwortungsvollen Umgang mit den ihm zur Verfügung gestellten Beitragsgeldern. Der SWR fokussiert sich im Südwesten auf ein Sommerfestival pro Jahr, auch um somit dem gesamten Sendegebiet Geltung zu verleihen und die jeweilige Region in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu rücken.

2025 gibt es das SWR Sommerfestival in Rheinland-Pfalz

Der neue SWR Festivalkalender war bereits in diesem Jahr gestartet. Das SWR Sommerfestival in Rheinland-Pfalz hat 2024 pausiert, die neue Ausgabe gibt es 2025. Es findet vom 27. bis 29. Juni 2025 in Speyer statt. In Stuttgart wird es dann am Pfingstwochenende vom 22. bis 25. Mai 2026 organisiert. Bislang fanden die Festivals in den beiden Bundesländern jährlich statt.

