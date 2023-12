LapID Service GmbH

Zum 8. Mal in Folge: Auftragsverarbeitung bei LapID erfolgreich vom TÜV geprüft

LapID erhält zum 8. Mal die Prüfbescheinigung der TÜV SÜD Akademie zur sicheren Auftragsverarbeitung.

Damit erfüllt das Unternehmen höchste Anforderungen an die Auftragsverarbeitung sowie den Umgang mit personenbezogenen Daten von Auftragnehmern.

Die erfolgreiche Prüfung durch den TÜV SÜD umfasst u. a. eine Dokumentenprüfung, einen Schwachstellenscan und ein Audit bei LapID vor Ort.

In den letzten Wochen und Monaten hat der TÜV SÜD erneut die Auftragsverarbeitung bei LapID, dem Marktführer für elektronische Führerscheinkontrollen, geprüft. Das Prüfergebnis ist eindeutig: LapID erfüllt die Anforderungen der Prüforganisation an die Auftragsverarbeitung und den Umgang mit personenbezogenen Daten.

Jörg Schnermann, CEO bei LapID: "Datenschutz und Datensicherheit nehmen bei uns einen besonderen Stellenwert ein. Daher sind wir stolz auf die erneute Prüfbescheinigung durch die TÜV SÜD Akademie. Die Bescheinigung bestätigt unser Bestreben nach rechts- und datensicheren Prozessen."

Datenschutz im Fuhrpark und darüber hinaus ein großes Thema

Bei der Gestaltung der digitalen Prozesse im Fuhrparkmanagement kommt dem Datenschutz eine besondere Bedeutung zu. Insbesondere dann, wenn externe Dienstleister im Auftrag eines Unternehmens personenbezogene Daten der Mitarbeiter verarbeiten - so auch bei LapID der Fall.

Für LapID ist es daher umso wichtiger, auch bei der Auftragsverarbeitung höchste Ansprüche an den Datenschutz zu erfüllen. Die Überprüfung durch die TÜV SÜD Akademie hilft dem Unternehmen mögliche Schwachpunkte zu erkennen. Außerdem bescheinigt sie Kundenunternehmen die sichere Verarbeitung personenbezogener Daten.

Tim Wiersdörfer, Head of Product Management: "Bei unseren Produkten und Services legen wir gleichermaßen Wert auf Sicherheit und die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Prozesse - das gilt auch für den Datenschutz. Daher unterziehen wir uns jährlich den strengen Vorgaben des TÜVs. Hierdurch stellen wir sicher, dass wir unseren Kunden maximalen Schutz bei der Auftragsverarbeitung bieten."

Erfolgreiche Prüfung dank Teamwork

Der jährlichen Prüfung durch den TÜV liegt ein umfangreicher Anforderungskatalog zugrunde. Dieser beinhaltet unter anderem einen Schwachstellenscan sowie eine leistungs- und auftragsbezogene Dokumentenprüfung. Zudem wurden im Rahmen der Prüfung organisatorische und technische Maßnahmen geprüft, die dem Schutz personenbezogener Daten dienen.

Kai Rosenthal, Data Protection & IT Security Coordinator: "Bei der Prüfung durch den TÜV SÜD sind viele verschiedene Abteilungen von LapID involviert. Die bereichsübergreifende Zusammenarbeit ist nur durch gutes Teamwork möglich. Belohnt werden wir dafür mit dem positiven Feedback unserer Kunden, bei denen der Datenschutz von Jahr zu Jahr an Bedeutung zunimmt."

Über LapID:

Die LapID Service GmbH ist der marktführende Anbieter zur Automatisierung von Compliance-Aufgaben im Fuhrpark. Das deutsche SaaS-Unternehmen bietet Lösungen für die gesetzlich verpflichtende Führerscheinkontrolle, Fahrerunterweisung und Fahrzeugprüfung nach UVV an. Ergänzt wird das Portfolio um E-Learning-Unterweisungen für die Bereiche Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und Compliance. Die Auftragsverarbeitung bei LapID ist durch den TÜV SÜD geprüft, die Unterweisungen via E-Learning sind durch die DGUV zertifiziert. Bei dem 2006 gegründeten Unternehmen arbeiten rund 50 Mitarbeiter an zwei Standorten in Netphen (Siegerland) und Köln. Deutschlandweit sind über 400.000 Fahrer bei über 4.000 namhaften Unternehmen wie AXA, BAUR, Coca-Cola, Evonik und innocent mit LapID unterwegs. Mehr Informationen unter: https://www.lapid.de/.

