LapID Service GmbH

UVV-Prüfberichte per Smartphone hochladen: LapID erweitert digitales Angebot für Fuhrparkbetreiber

Netphen (ots)

Digitalisierung im Fuhrparkmanagement: Das Siegener Unternehmen LapID bietet Fahrern ab sofort eine Upload-Funktion für Berichte der UVV-Fahrzeugprüfung an.

Fahrer können das Ergebnis einer Fahrzeugprüfung nach Unfallverhütungsvorschriften (UVV) per Smarthone oder PC eigenständig hochladen.

Jörg Schnermann, Geschäftsführer LapID: "Unser Anspruch als Marktführer ist stets, das Fuhrparkmanagement mit unseren Produkten so einfach wie möglich zu gestalten. Darum freut es uns sehr, dass wir mit der neuen Upload-Funktion für UVV-Prüfberichte sowohl Fahrer als auch Fuhrparkmanager entlasten können."

Das Siegener Unternehmen LapID geht den nächsten Schritt, um das Management von Fuhrparks zu digitalisieren und zu vereinfachen. Fuhrparkbetreiber können ihren Fahrern von nun an den digitalen Upload von UVV-Prüfberichten anbieten - und damit selbst vom papierlosen Dokumentenmanagement des LapID Systems profitieren.

Intuitive Handhabung der Upload-Funktion

Die UVV-Fahrzeugprüfung nach §57 DGUV Vorschrift 70 ist für jedes Dienstfahrzeug einmal jährlich verpflichtend. Bisher werden die Prüfberichte häufig als Papierdokumente versendet und verwaltet. Damit ist mit der neuen Upload-Funktion von LapID Schluss. Fahrer können den Prüfbericht nun digital im LapID System hinterlegen. Dafür erhalten sie einen Link, über den sie ein Foto oder eine Datei des Prüfberichts per Smartphone oder PC hochladen. Dieser wird automatisch dem zu prüfenden Fahrzeug zugeordnet.

Der Fuhrparkverantwortliche überprüft im Anschluss den Bericht und überträgt mögliche Mängel in die digitale Fahrzeugakte. Nach erfolgreicher Bestätigung des Prüfberichts legt das LapID System automatisch die neue Frist für die nächste UVV-Prüfung fest.

Entlastung des Fuhrparkmanagements

Erik Sprenger, Head of Sales: "In unseren Gesprächen mit Fuhrparkbetreibern sehen wir immer wieder, wie wichtig und entlastend eine Digitalisierung aller Prozesse ist. Mit der Upload-Möglichkeit für UVV-Prüfberichte können unsere Kunden den nächsten Schritt zu einem papierlosen Dokumentenmanagement gehen. Manuelle Vorgänge wie das lästige Einsammeln und Nachhalten der Prüfberichte vom Fahrer sind nicht mehr erforderlich."

Tim Wiersdörfer, Head of Product Management: "Um möglichst schnell von dieser papierlosen Alternative zum Management der UVV-Berichte zu profitieren und Akzeptanz für die neue Methode zu bekommen, setzen wir auf eine einfache Handhabung und User-Experience. Ein Foto oder eine Datei reicht aus, um den Prüfbericht hochzuladen, Fuhrparkbetreiber bekommen den Prüfbericht direkt in die digitale Fahrzeugakte. Das macht die Prozesse schlank und schnell umsetzbar."

Die Upload-Funktion für UVV-Berichte ist ab sofort für LapID Kunden verfügbar. Alle, die an dieser Funktion und weiteren digitalen Möglichkeiten im Fuhrparkmanagement interessiert sind, können sich direkt an infos@lapid.de wenden.

Über LapID:

Die LapID Service GmbH ist der marktführende Anbieter zur Automatisierung von Compliance-Aufgaben im Fuhrpark. Das deutsche SaaS-Unternehmen bietet Lösungen für die gesetzlich verpflichtende Führerscheinkontrolle, Fahrerunterweisung und Fahrzeugprüfung nach UVV an. Ergänzt wird das Portfolio um E-Learning-Unterweisungen für die Bereiche Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und Compliance. Die Auftragsverarbeitung bei LapID ist durch den TÜV SÜD geprüft, die Unterweisungen via E-Learning sind durch die DGUV zertifiziert. Bei dem 2006 gegründeten Unternehmen arbeiten rund 50 Mitarbeiter an zwei Standorten in Netphen (Siegerland) und Köln. Deutschlandweit sind über 400.000 Fahrer bei über 4.000 namhaften Unternehmen wie AXA, BAUR, Coca-Cola, Evonik und innocent mit LapID unterwegs. Mehr Informationen unter: https://www.lapid.de/.

