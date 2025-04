ARD Presse

ARD-Aktionstage zur Pressefreiheit 2025: Medienkompetenz stärken - Pressefreiheit schützen

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Pressefreiheit ist ein Grundpfeiler der Demokratie - doch sie steht weltweit und auch in Deutschland unter Druck. Zunehmende Desinformation, Hass im Netz und sinkendes Vertrauen in Medien bedrohen das Fundament der öffentlichen Meinungsbildung.

Vom 28. April bis 9. Mai 2025 veranstaltet die ARD anlässlich des Internationalen Tags der Pressefreiheit (am 3. Mai 2025) bundesweit die Aktionstage zur Pressefreiheit. Im Mittelpunkt steht ein vielfältiges, journalistisch und medienpädagogisch fundiertes Angebot für Jugendliche: in den Sendern, in digitalen Webtalks und in Schulen.

Die Schülerinnen und Schüler besuchen Redaktionen, sind live bei Radiosendungen dabei, erfahren welche Unterschiede es zwischen Journalistinnen und Influencern gibt, diskutieren über die Grenzen zwischen Meinungsäußerung und Hasskommentaren, produzieren Videos mit den Social-Media-Teams oder üben, Desinformation zu erkennen.

ARD-Korrespondentinnen und -Korrespondenten aus Washington, Istanbul, Peking und Warschau stellen sich in Webtalks und Livestreams den Fragen der Jugendlichen und berichten von ihrem Arbeitsalltag: Wie fragil ist die Pressefreiheit selbst in Demokratien, wie kann man in Ländern arbeiten, die Journalisten zensieren und überwachen, und welchen Gefahren setzen sich die ARD-Reporter aus?

Journalistinnen und Journalisten gehen außerdem in Schulen und veranstalten Workshops im Klassenzimmer: Sie machen praktische Recherche-Übungen, diskutieren mit den Jugendlichen über die Wichtigkeit von Nachrichten für die Demokratie, lassen sie selbst Meldungen schreiben oder zeigen ihnen wie man Desinformation entlarvt.

Auf ARD.de/medienkompetenz finden Lehrkräfte eine Übersicht aller Angebote und Unterrichtsmaterialien.

Die ARD arbeitet bei den Aktionstagen mit zahlreichen Partnern zusammen - darunter Landesmedienanstalten, Landeszentralen für politische Bildung, Zeitungsverlage, das ZDF, #UseTheNews und die Initiative "Journalismus macht Schule".

Weitere Informationen: www.ARD.de/medienkompetenz

Original-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell