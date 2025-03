Badische Zeitung

Fünf Jahre erster Lockdown: Das Vertrauen hat gelitten

Kommentar von Thomas Steiner

Wer heute an die ersten Corona-Wochen zurückdenkt, den beschleicht nochmal dieses Gefühl von Bedrohung und Verunsicherung. Man wusste nicht, was noch kommen würde. Die Normalität ist für die meisten Menschen längst zurückgekehrt. Meinen wir. Doch das Leben ist nicht wieder das geworden, welches es vor der Pandemie war. Zu vieles ist in den Jahren nach dem ersten Lockdown passiert, zu viele Auseinandersetzungen entzündeten sich an Maßnahmen oder Impfungen. Und auch die Verunsicherung der ersten Zeit ist noch zu spüren. Das Vertrauen in den Lauf des Lebens hat gelitten. https://mehr.bz/khs74q

