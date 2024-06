Rent a PR lanciert Rent AI PR und kündigt Kooperation mit Catapult Solutions, UK an / Fokus auf transformative, humanisierte, ethische KI-Kommunikation / Schaffung einer KI-fähigen Kultur für Unternehmen

Rent a PR AG

Rent a PR, eine weltweit tätige Public Relations-Agentur, die Technologie- und Finanzunternehmen in den Bereichen PR und Unternehmenskommunikation, einschliesslich M&A-Transaktionen und IPO-Kommunikation berät, gibt den nächsten Schritt ihrer Wachstumsstrategie bekannt: die Lancierung von Rent AI PR.

Das erweiterte Angebot umfasst die Beratung und Unterstützung bei der Transformation der Kommunikation von Grossunternehmen und KMU, die Entwicklung und Umsetzung von KI-basierten Unternehmenskommunikationsstrategien, Prompt Engineering für Unternehmenskommunikation, Humanisierung von KI-basierten Texten, die Entwicklung von ethischen Strategien (interne und externe Kommunikation). Ausserdem humanisiertes Storytelling in der Medienarbeit, Branding und Kundenkommunikation, Public Relations mittels Multi-Channel-Kommunikation sowie, in Zusammenarbeit mit Catapult Solutions, die Schaffung einer KI-fähigen Kultur.

Was bedeutet eine "KI-fähige Kultur"?

Sie hat die richtigen Grundwerte, die den ethischen Einsatz von KI vorantreiben und mit den Zielen eines Unternehmens übereinstimmen.

Sie entwickelt Talente mit der kognitiven Vielfalt und Fähigkeiten, KI effektiv zu nutzen.

Sie verfügt über ein angemessenes Risikomanagement, um die potenziellen Nachteile von KI abzumildern und gleichzeitig ihre Vorteile zu maximieren.

Sie entwickelt Karrierewege, die es den Mitarbeitern ermöglichen, sich mit den Fortschritten der KI weiterzuentwickeln.

Brigitte Kaps, CEO und Gründerin von Rent a PR, sagt: "Der disruptive Charakter der digitalen Transformation hat Auswirkungen auf die Struktur, Strategie und Kultur von Unternehmen. Dieser Wandel erfordert eine angemessene Unternehmenskommunikation. Zusätzlich zu den kommunikativen Anforderungen haben wir mit Catapult Solutions einen robusten und erfahrenen Partner, der Organisationen und Management erfolgreich durch den Transformationsprozess begleiten und eine KI-fähige Kultur schaffen wird. Dieses Unternehmen ist ein wichtiger Schritt für unsere internationale Wachstumsstrategie."

Catapult Solutions konzentriert sich auf KI-Integration und Strategieentwicklung, Talentbewertung und -entwicklung, kulturelle Transformation, Risikomanagement und ethische KI in Organisationen. Das in Grossbritannien ansässige Unternehmen nutzt die bahnbrechenden Forschungsergebnisse des für den Nobelpreis nominierten Dr. Robert S. Hartman im Bereich der Werteforschung.

Sein präzises und objektives Profiling-Tool Axiometrics® hilft Unternehmen, eine Kultur zu definieren, zu analysieren und zu entwickeln, die es ermöglicht, das Beste aus ihren Mitarbeitern und der KI herauszuholen, um eine bessere Unternehmensleistung zu erzielen.

"Es ist wichtig, dass Unternehmen verstehen, dass sie keine KI-Kultur schaffen, sondern eine Kultur, die KI ermöglicht. Dies erfordert Grundwerte, ein angemessenes Risikomanagement, ethische Standards, Karriereentwicklung, um Menschen zu befähigen, und eine angemessene Kommunikation. Wir freuen uns, mit Rent a PR zusammenzuarbeiten, um für Unternehmen ein robustes KI-Kultur-Ökosystem zu schaffen, das sich nicht nur an Veränderungen anpasst, sondern in ihnen gedeiht", kommentiert Andrea Burns, CEO und Gründerin von Catapult Solutions, Autorin des Bestsellers "Good Culture: Align your people, profits and purpose for the greater good".

Rent a PR AG, 2017 gegründet, mit Firmensitz in Zürich, ist eine internationale Beratungsagentur für Public Relations und Unternehmenskommunikation. Das Unternehmen arbeitet weltweit mit über 30 Freelancern zusammen und berät in sämtlichen Kommunikationsthemen bei wie z.B. KI Transaktionskommunikation, M&A Transaktionen, Börsengänge,, Krisenkommunikation, CEO-Branding-Themen, Social-Media-Kommunikation, Pressekonferenzen im Metaverse u.v.m. Für mehr Informationen www.rentapr.ch

