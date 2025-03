Jakob Kirchmayr

„Spuren des Feuers“ – monumentales Fastentuch von Jakob Kirchmayr erstmals in Deutschland zu sehen

Köln/Wien (ots)

140 Quadratmeter Baumwollstoff wurden für das Kunstwerk zerteilt, geräuchert, mit Asche, Erde und Kohle bearbeitet, Feuer und Regen ausgesetzt.

Das monumentale, zwölf mal sechs Meter große Fastentuch „Spuren des Feuers“ des österreichischen Künstlers Jakob Kirchmayr, ist bis Karfreitag, den 18. April 2025 erstmals in Deutschland, in der romanischen Innenstadtkirche St. Gereon, in Köln zu sehen. Das Tuch reflektiert die Auseinandersetzung des Künstlers mit den apokalyptisch anmutenden Zuständen unserer Gegenwart.

„All seinen Schmerz über Ungerechtigkeit und Zerstörung legte der Künstler in diese Arbeit und rieb in strömendem Regen Glut und Asche ins Gewebe“. Schrieb Almuth Spiegler in Die Presse, als das Fastentuch letztes Jahr erstmals in Wien zu sehen war. “So gesehen trennt das Fastentuch im gotischen Hochchor der Basilika nicht das Profane vom Sakralen, im Gegenteil. Es holt die Wirklichkeit unserer Welt in den sakralen Raum hinein”. So Dr. Guido Schlimbach in seiner Einführung über das Tuch. Weitere Informationen und Fotos: https://www.jakobkirchmayr.com/projekte-texte/fastentuch

