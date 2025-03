ARD Presse

CIVIS Medienpreis 2025 | 29 Produktionen nominiert, 6 Podcasts im Publikumsvoting

Köln

CIVIS Medienpreis 2025 - Die 29 Nominierten von Europas bedeutendstem Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt stehen fest:

Anwärter auf die begehrten Preise in den unterschiedlichen Kategorien sind Beiträge von ACB Stories, BR, cocktailfilms, Deutsche Welle, Deutschlandradio, Filmakademie Baden-Württemberg, kurhaus production Film & Medien, Little Dream Pictures, maximage, MDR, Neue Bioskop Film Leipzig, ORF, Pyramide Films, rbb, Salaud Morisset, SRF, Studio Zentral, SWR, Turbokultur, watson.ch, WDR und ZDF.

Eine vollständige Liste der Nominierten finden Sie hier und als Download im CIVIS- Pressebereich.

Für den CIVIS Wettbewerb 2025 wurden über 700 Produktionen eingereicht. Sie kamen aus allen 27 EU-Staaten und der Schweiz. Die Produktionen setzen sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise mit hochaktuellen Themen wie Krieg, Flucht, Kolonialismus, Arbeitsmigration, Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus, aber auch mit der Selbstverständlichkeit des Zusammenlebens vieler Menschen unterschiedlicher Herkunft, Heimat und Identität auseinander.

Die Preisverleihung wird im Rahmen der re:publica 25 in Berlin stattfinden. Sie ist für Montag, 26. Mai 2025, geplant und wird per Livestream direkt übertragen. In der ARD Mediathek ist die CIVIS Preisverleihung ab dem 28. Mai 2025 zu sehen. Die ARD/Das Erste strahlt sie am Donnerstag, 29. Mai 2025, um 00:05 Uhr aus. In den folgenden Tagen übertragen weitere TV-Sender das Ereignis.

Durch die Preisverleihung führt die Journalistin und Moderatorin Mona Ameziane.

Der CIVIS Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt in Europa wird in den Bereichen AUDIO AWARD, VIDEO AWARD, YOUNG C. AWARD und CINEMA AWARD verliehen. Zusätzlich wird unter den Gewinner:innen der mit 15.000 Euro dotierte TOP AWARD ausgewählt.

Darüber, wer das Rennen unter sechs von der Jury des CIVIS Medienpreises nominierten Podcasts macht, stimmt das Publikum per Onlinevoting ab dem 7. April ab.

Der CIVIS CINEMA AWARD 2025 prämiert auch in diesem Jahr einen europäischen Film, der im deutschen Kino gelaufen ist. Das Onlinevoting zum CINEMA AWARD findet vom 22. bis zum 27. April 2025 statt. So wie in der Kategorie PODCAST entscheidet das Publikum, welcher der nominierten Filme den CINEMA AWARD erhält.

Der CIVIS Medienpreis wird von der ARD, vertreten durch den WDR, gemeinsam mit der Freudenberg Stiftung ausgeschrieben. Der ORF, die SRG SSR, ARTE, 3sat, phoenix, die Deutsche Welle, das Deutschlandradio und die EBU sind Medienpartner.

Die WDR mediagroup, die Allianz Deutscher Produzentinnen und Produzenten, die VFF Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten, die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) und die Deutsche Postcode Lotterie sind Kooperationspartner.

