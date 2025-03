ARD Presse

ma 2025 Audio I: ARD bei Radiohörenden weiterhin auf Platz 1

Bild-Infos

Download

Frankfurt (ots)

Zum 75-jährigen Jubiläum der ARD in diesem Jahr gibt es auch für den Hörfunk des Senderverbundes etwas zu feiern: Die ARD-Wellen bleiben für die Menschen in Deutschland die erste Wahl. Das belegen die heute veröffentlichten Zahlen der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (ma 2025 Audio I).

Demnach schalten 34,654 Millionen Menschen in Deutschland täglich (Mo-Fr) mindestens ein öffentlich-rechtliches Radioprogramm ein (ma 2024 Audio II: 34,362 Mio.) und damit 3,986 Millionen mehr als die privaten Sender.

Insgesamt hören 74,4 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung über 14 Jahre täglich Radio (Mo-Fr, Durchschnitt). Das sind 52,408 Millionen Menschen, die Radionutzung bleibt damit auf hohem Niveau stabil (ma 2024 Audio II: 52,089 Mio.).

Junge Wellen legen zu

Vor allem die jungen ARD-Programme konnten deutlich mehr Hörerinnen und Hörer hinzugewinnen. Besonders hohe Zuwächse im Vergleich zur letzten Auswertung verzeichneten MDR SPUTNIK (+14,8 Prozent), N-JOY (+12,3 Prozent) sowie DASDING/UNSERDING (+11,1 Prozent).

Jan Weyrauch, Vorsitzender der ARD-Audioprogrammkonferenz:

"Was für ein tolles ma-Ergebnis! Die ARD feiert in den kommenden Wochen ihr 75-jähriges Jubiläum und ist mit ihren Hörfunkwellen stark wie eh und je, legt sogar in vielen jungen Programmen sowie auch in der Kultur und Klassik noch mal zu. Unser Publikum weiß, was es an der ARD hat. Gerade wenn die Menschen das Gefühl haben, die Welt spiele verrückt, brauchen sie verlässliche Informationen, Hintergründe und Einschätzungen, denen sie vertrauen können. Und sie brauchen jemanden, der nah bei ihnen ist, in ihrer Region. Das alles finden sie bei uns. Ein großer Vertrauensbeweis und ein Ansporn für die nächsten 75 Jahre."

Zur ma Audio

Die ma Audio der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) liefert zweimal im Jahr die Leistungsdaten des Radio- und Audiomarktes für klassische, Online- und konvergente Angebote. Sie basiert auf drei Studien: die repräsentative Befragung der ma Radio, die technische Messung der ma IP Audio sowie die Online Tagebuch Studie. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren (70,483 Mio.).

Die agma ist ein Zusammenschluss von öffentlich-rechtlichen wie privaten Medienanbietern und deren Vermarktern sowie Werbetreibende und -agenturen.

Original-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell