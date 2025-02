ARD Das Erste

Starke Stoffe, starke Partner - seit 75 Jahren: ARD feiert Kreativbranche auf der Berlinale bei der ARD BLUE HOUR

München (ots)

75 Jahre Berlinale, 75 Jahre ARD, 21 Jahre ARD BLUE HOUR: Zum Auftaktwochenende der Berlinale empfängt die ARD traditionell Filmschaffende, Schauspieler:innen und Moderator:innen zur ARD BLUE HOUR. ARD-Programmdirektorin Christine Strobl und ARD-Degeto-Film-Geschäftsführer Thomas Schreiber luden am 14. Februar ins Berliner Telegraphenamt ein. Das Get-Together ist das Treffen für die Kreativbranche in Deutschland, die sich - wie die ARD - innovativen Perspektiven und einem qualitativ hochwertigen Storytelling verpflichtet fühlt.

Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin: "75 Jahre Berlinale, 75 Jahre ARD - was könnte besser zusammenpassen? Als starker Partner der Kreativbranche in Deutschland stehen wir für mutige, relevante Geschichten, die Menschen berühren. Mit unseren fiktionalen Produktionen wollen wir Geschichten aus Deutschland in die Welt tragen."

Thomas Schreiber, Geschäftsführer ARD Degeto Film: "Die ARD ist nur so stark wie die Kreativen, mit denen wir zusammenarbeiten. Mit Formaten, die Herz und Haltung zeigen, setzen wir auf Qualität, Innovation und Diversität - in der Mediathek, im Fernsehen und auf der großen Leinwand. Die ARD BLUE HOUR ist unser Dankeschön an alle, die mit uns die fiktionale Landschaft in und für Deutschland prägen."

Zu den rund 700 Gästen der diesjährigen ARD BLUE HOUR zählten Aaron Altaras, Jasna Fritzi Bauer, Christian Berkel, Alice Dwyer, Siham El-Maimouni, Jonas Ems, Jan Delay, Veronica Ferres, Samuel Finzi, Ulrike Folkerts, Martina Gedeck, Jasmin Gerat, Nina Gummich, Hannah Herzsprung, Klaas Heufer-Umlauf, Hannes Jaenicke, Florence Kasumba, Louis Klamroth, Julia Koschitz, Nicolette Krebitz, Maren Kroymann, Lilly Krug, Heiner Lauterbach, Oliver Masucci, Sunnyi Melles, Andrea Sawatzki, Clemens Schick, Jessica Schwarz, Sabin Tambrea, Kostja Ullmann, ChrisTine Urspruch, Lea van Acken, Johann von Bülow, Max von der Groeben, Luise von Finckh, Tanja Wedhorn, Tom Wlaschiha, Felicitas Woll, Bettina Zimmermann, Dennenesch Zoudé und zahlreiche weitere Stars, Kreative und Macher:innen.

