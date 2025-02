ARD Das Erste

"Brennpunkt" heute, am 13. Februar 2025, 20:15 Uhr im Ersten

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt heute, am 13. Februar, um 20:15 Uhr einen zehnminütigen "Brennpunkt" (BR) aus. 13. Februar 2025 20:15 - 20:25 Uhr Brennpunkt: München unter Schock Auto rast in Menschengruppe Moderation: Christian Nitsche München steht unter Schock: Nachdem ein Auto in einen Demonstrationszug der Gewerkschaft ver.di gesteuert wurde, sind mindestens 28 Menschen schwer oder schwerstverletzt. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 24-jährigen Afghanen, der bereits polizeibekannt war. Zehn Tage vor der Bundestagswahl könnte dieses Ereignis die Diskussion um die Migrationspolitik weiter verschärfen. Der "Brennpunkt" fasst die aktuellen Erkenntnisse des Tages zusammen. Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.

