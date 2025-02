ARD Das Erste

Weltspiegel - Auslandskorrespondenten berichten

Am Sonntag, 16. Februar 2025, 18:30 Uhr, vom NDR im Ersten

Moderation: Tessniem Kadiri

Geplante Themen:

USA/Kanada: Neue Spannungen an der Grenze?

Die "Haskell Free Library & Opera House" liegt genau auf der amerikanisch-kanadischen Grenze. Sie hat Post-Adressen sowohl im kanadischen Stansted/Quebec als auch im amerikanischen Derby Line, das zum Bundesstaat Vermont gehört. Seit Jahrzehnten wird die Bibliothek von Mitarbeitern aus beiden Ländern betrieben. Der kleine Grenzverkehr gehört ganz selbstverständlich zum Alltag. Doch die Pläne von US-Präsident Trump trüben auch hier die Stimmung. Keiner weiß, was kommen wird, wie sich die Beziehungen der beiden Länder entwickeln werden. Auch viele der Maschinenbau-Unternehmen in Vermont, die hauptsächlich Landwirtschaftsmaschinen produzieren, haben Sorge vor Zöllen und wirtschaftlichen Verlusten. Eine Reportage aus dem Grenzgebiet. (Autorinnen: Sarah Schmidt, ARD-Studio Washington/Marion Schmickler, ARD-Studio New York)

Im Weltspiegel-Podcast diskutiert Philipp Abresch mit unserer Korrespondentin und einem Experten über den radikalen Umbau des amerikanischen Regierungsapparates durch den neuen US-Präsidenten Donald Trump.

Ukraine: Wie Frieden verhandeln?

Maksym Butkewytsch hat sich in der Ukraine viele Jahre als Friedensaktivist und gegen Militarismus engagiert. Nach dem russischen Überfall hat er sich dennoch freiwillig für den Einsatz an der Front gemeldet. Und kam schließlich in russische Gefangenschaft. Dort wurde er misshandelt und gefoltert. "Im Gefängnis wurde uns regelmäßig gesagt, dass wir keine Kriegsgefangenen sind. Weil es keinen Krieg gibt, sondern eine militärische Spezialoperation", erinnert er sich. Ein Gefangenenaustausch brachte ihm die Freiheit. Jetzt überlegt er, wie mit der russischen Seite ein Frieden verhandelt werden könnte und auf welcher Basis. Und trotz seiner antimilitaristischen Überzeugung sieht er keine andere Chance, als aus einer Position der Stärke heraus mit Russland zu verhandeln. "Deren Weltanschauung beruht darauf, dass der Stärkere Recht hat. Um mit ihnen über die Beendigung ihrer Aggression zu sprechen, ist es manchmal notwendig, ihre Sprache zu sprechen", sagt er. Wir portraitieren den Pazifisten, der mehr militärische Unterstützung anmahnt. (Autor: Vassili Golod, ARD-Studio Kiew)

Finnland: Wie die Unterseekabel schützen?

Finnland rüstet sich gegen weitere Sabotageakte gegen die Unterseekabel in der Ostsee. Am Strand von Hank an der Südküste üben Freiwillige, wie Dreck vom Sand getrennt werden kann. Denn sie fürchten, dass es zu Havarien bei den Tankern der Schattenflotte kommen könnte, die dann für eine Ölpest an den Küsten sorgen könnten: "Die Schattenflotte besteht aus alten Schiffen, Tankern mit einfachem Rumpf. Deshalb sind die Risiken sehr groß, dass etwas passiert", sagt Umweltschützer Sampsa Vilhunen, der das Training am Strand organisiert hat. Auch die finnische Küstenwache verstärkt ihre Patrouillen rund um den finnischen Meerbusen, aus Angst vor Sabotage oder Schiffsunglücken. Wir berichten über die Vorsichtsmaßnahmen, die Finnland in diesen Wochen noch einmal verschärft. (Autor: Christian Blenker, ARD-Studio Stockholm)

Belize: Indigene Garifuna kämpfen um ihre Kultur

Die Garifuna leben seit fast 200 Jahren auf Belize, gehören zu den sogenannten "indigenen Völkern" mit eigener Kultur. 100.000 Menschen zählen sich zu den Garifuna. Jetzt müssen sie um ihre Kultur fürchten, denn internationale Tourismus-Konzerne wollen die Karibikinsel noch umfassender erschließen, planen große Hotels. Auch dort, wo die Garifuna ihre Toten ehren: "Wir haben die Käufer angefleht, damit aufzuhören, aber sie machen weiter, bis heute. Kein Respekt vor indigenen Rechten, kein Respekt vor uns", klagt Marley Chris Chatuye, der als Aktivist kämpft. Vor allem die Sprache wollen sie erhalten, denn eine eigene Sprache erhält die eigene Kultur: "Darum geht es doch: Verlierst du deine Sprache, verlierst du deine Kultur", sagt auch der Sprecher im staatlichen Fernsehen voller Überzeugung. Dort werden inzwischen Sprachwettbewerbe übertragen, um auch die Kultur der Garifuna lebendig zu halten. Der "Weltspiegel" berichtet aus Belize über den Kampf um die eigene kulturelle Identität. (Autor: Thomas Aders, ARD-Studio Mexiko-Stadt)

Indonesien: Rangerinnen im Scharia-Land

In der indonesischen Provinz Aceh herrscht die Scharia, das islamische Recht, das sich auf den Koran beruft. Den Frauen weist die Scharia traditionelle Rollen in der Gesellschaft und in der Familie zu. Geprägt wird die islamische Gesellschaft in der Provinz Aceh durch Männer. Doch in einem Dorf haben sich einige Frauen ihren Platz außerhalb der Familie erobert. Als Team weiblicher Rangerinnen sorgen sie für den Schutz der Urwälder, die durch illegale Rodungen gefährdet sind. "Wir mussten erstmal unsere Männer nach Erlaubnis fragen. Denn nach unserer Auslegung des Islam dürfen wir nichts gegen den Willen der Männer machen", erinnert sich Masdalena, die zu den Rangerinnen gehört. Inzwischen sind alle im Dorf stolz, dass sich die Rangerinnen um den Wald kümmern, vor allem die illegale Brandrodung verhindern. Mit Gesprächen, wie sie berichten. Denn das Team der Rangerinnen gilt in ganz Indonesien inzwischen als Vorzeige-Projekt. (Autorin: Elena Kuch, ARD-Studio Singapur)

Australien: Indigene Feuerwehr-Weisheit

Vor 5 Jahren wüteten in Australien extreme Buschfeuer. Die Bilder von Koala-Bären mit verkohlten Tatzen gingen um die Welt. Australien ist bekannt dafür, dass es häufig brennt. Aber damals waren die Flammen über Monate nicht einzudämmen. Die Feuerwehr war machtlos angesichts der Flammenhölle. Nun wollen die Behörden vorsorgen, bevor es erneut zur Katastrophe kommt. Und dabei besinnt sich Australien auf das Wissen der indigenen Bevölkerung. Brandschutz, wie sie es vor tausenden Jahren schon getan haben: mit kontrolliertem Feuerlegen. So soll die unkontrollierte Verbreitung der Feuer verhindert werden. (Autorin: Christiane Justus, ARD-Studio Singapur)

Südkorea: Nachhilfelehrer als Popstars

Das Schulsystem in Südkorea gilt als eines der härtesten weltweit. Wettbewerbsdenken bestimmt den Alltag in den Schulen von klein auf. Alles ist ausgerichtet auf den Eignungstest für die Universitäten, der nur einmal im Jahr stattfindet. Eine einzige Prüfung entscheidet über das ganze Leben, so glauben viele. Wer es schaffen will, der heftet sich an die Fersen bekannter Nachhilfelehrer. Sie verbreiten den Glamour von Pop-Stars - und wissen angeblich, wie man den Härtetest meistert. (Autor: Ulrich Mendgen, ARD-Studio Tokio)

Redaktion: Dr. Clas Oliver Richter (NDR)

