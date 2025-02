ARD Das Erste

Sympathisch, vielseitig und kompetent - Lea Wagner verlängert Vertrag mit der ARD

München (ots)

"Sportschau"-Moderatorin Lea Wagner macht weiter und verlängert ihren Vertrag mit der ARD um weitere vier Jahre. Damit steht fest, dass sie weiterhin die Bundesliga-"Sportschau" und die "Sportschau" am Sonntag präsentieren wird. "Ich freue mich sehr, dass ich meinen Traumberuf weiterhin als Teil der ARD-Familie ausüben darf. In den vergangenen Jahren konnte ich viel von meinen Kollegen lernen und kann es kaum erwarten, unseren Zuschauern möglichst viele sportliche Highlights zu präsentieren", erklärt die 30-Jährige.

Lea Wagner ist neben den regelmäßigen "Sportschau"-Sendungen, die sie im Wechsel mit Alexander Bommes und Esther Sedlaczek moderiert, auch bei Übertragungen von Livesport-Events in der ARD im Einsatz. Seit 2021 präsentiert sie gemeinsam mit Experte Sven Hannawald die Skisprung-Wettbewerbe im Ersten. Abseits des Wintersports war Lea Wagner bei den großen Fußball-Turnieren - wie der UEFA Euro 2024, der Frauen-WM 2023 oder der WM 2022 - im Einsatz und begleitete zuletzt die Olympischen Spiele in Paris. Bei verschiedenen Radsport-Übertragungen war sie als Moderatorin oder Host eines erfolgreichen Youtube-Formats dabei.

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Lea ist vielseitig, redegewandt und hat ein unglaubliches Fachwissen, unabhängig davon, um welche Sportart und welches Thema es geht. Und egal, ob Jung, ob Alt - ihre sympathische und einnehmende Art spricht ein breites Publikum an. Deshalb sind wir sehr froh, dass wir weiterhin in unseren Sport-Übertragungen auf sie zählen können."

Ihren nächsten Auftritt im Ersten und in der ARD Mediathek hat Lea Wagner direkt am kommenden Wochenende. Am Samstag, 15. Februar, moderiert sie ab 18:00 Uhr die "Sportschau 3. Liga" und die "Sportschau Fußball-Bundesliga" sowie am Sonntag, 16. Februar, die "Sportschau" ab 19:15 Uhr.

