Tietoevry Create automatisiert Tausende Bestelleingänge bei Medizintechnikunternehmen Greiner Bio-One mit neuer KI-Lösung

Frankfurt a. M./Frickenhausen (ots)

Erfolgreicher Pilot in Baden-Württemberg: Greiner Bio-One lässt eingehende Aufträge mittels KI analysieren und automatisiert via Cloud in das ERP-System des Unternehmens übertragen

Nach dem erfolgreichen Pilotprojekt am deutschen Standort in Frickenhausen (Baden-Württemberg) führt die Greiner Bio-One International GmbH mithilfe des Software Engineering-Dienstleisters Tietoevry Create (ehemals Infopulse) eine neue KI-basierte Anwendung ein: Der Medizintechnikhersteller lässt eingehende Aufträge seit kurzem mittels KI analysieren und relevante Daten automatisiert via Cloud in das ERP-System des Unternehmens übertragen. Nun hat die Greiner-Gruppe mit dem Roll-out der Lösung auf bis zu 26 Standorte weltweit begonnen, um von rund 240.000 bisher manuell erfassten Bestellungen künftig mindestens 50 Prozent mittels KI-Automatisierung abzuwickeln. Das reduziert den Arbeitsaufwand erheblich und bringt wesentliche Effizienzsteigerungen.

Greiner Bio-One International, Teil der global agierenden Greiner-Gruppe, stand vor einer großen Herausforderung: Mit zunehmendem Auftragsvolumen ist die manuelle Verarbeitung von Bestellungen, die per E-Mail als PDF eingehen, zuletzt immer zeitaufwendiger geworden. Ziel des internationalen Herstellers von Medizintechnik aus Kunststoff war es daher, das gesamte Order-Processing effizienter zu gestalten und gleichzeitig die Datenqualität zu verbessern. Mit der erfolgreichen Einführung einer neuen KI-Lösung am deutschen Standort in Frickenhausen (Landkreis Esslingen/Baden-Württemberg), welche die Verarbeitung von Auftragseingängen automatisiert, erreicht die langjährige Partnerschaft zwischen der Greiner-Gruppe und Tietoevry Create nun einen weiteren Meilenstein.

„Mit Tietoevry Create als vertrauensvollem Partner konnten wir KI zugunsten unseres Customer Service nutzen und die Effizienz im Order-Processing deutlich steigern. Der erfolgreiche Pilot in Deutschland hat gezeigt, dass diese Lösung große Mehrwerte für bis zu 26 weltweite Standorte von Greiner Bio-One bringen wird“, erklärt Marco Salzberger, Expert Digital Transformation bei der Greiner Bio-One International GmbH.

KI-basierte Analyse und automatisierte Generierung von Aufträgen

Im Zentrum der neuen Lösung steht das „Microsoft Document Intelligence Studio“, welches eingehende PDF-Bestellungen intelligent ausliest und die relevanten Daten in die Azure Cloud überträgt. Mithilfe einer direkten Schnittstelle zu SAP werden die Aufträge automatisch im ERP-System von Greiner Bio-One erstellt. Sollte das „KI-Vertrauensintervall“ unter 80 Prozent fallen, können Mitarbeitende den Auftrag vor der endgültigen Übernahme in das ERP-System manuell überprüfen und freigeben. Diese Kombination aus Automatisierung und menschlicher Kontrolle gewährleistet höchste Genauigkeit und Flexibilität. Neben der Effizienzsteigerung bedeutet das auch eine Reduktion des Arbeitsaufwandes für die Mitarbeitenden: Diese können sich verstärkt auf wertschöpfende Tätigkeiten konzentrieren, bei denen menschliche Expertise weiterhin unverzichtbar ist.

„Unsere langjährige Zusammenarbeit mit Greiner zeigt, wie KI-Technologien maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Unternehmensbedürfnisse bieten. Dabei geht es nicht nur um Effizienzgewinne, sondern auch um die Schaffung von Freiräumen für kreative und strategische Arbeit“, betont Christian Jendreczek, CEO von Tietoevry Create (ehemals Infopulse) in Deutschland.

Chatbot „Greini“ und KI-Copilot-Lösung in Greiner-Gruppe etabliert

Tietoevry Create ist unter anderem auf maßgeschneiderte KI- und GPT-Chatbot-Anwendungen spezialisiert, welche die volle Datenkontrolle für Unternehmen sicherstellen. 2023 hat der Software Engineering-Dienstleister bei der Greiner AG den Chatbot „Greini“ eingeführt, um die interne Kommunikation zwischen Hunderten Mitarbeitenden und verschiedenen Abteilungen zu vereinfachen und zu beschleunigen. Ein zentraler „Azure Master Bot“ im Kollaborationstool Microsoft Teams erleichtert nun den Zugang zu virtuellen Agenten. „Greini“ hilft dem globalen Team des Kunst- und Schaumstoffherstellers dabei, den jeweils richtigen Kommunikationskanal zu finden, da verschiedene „Power Virtual Agents“ in einem zentralen Bot integriert sind. Dieser leitet die jeweilige Anfrage je nach Thema an den entsprechenden virtuellen Agenten weiter. Zudem entwickelte der Software Engineering-Dienstleister dieses Jahr einen KI-gestützten „Copiloten“, basierend auf vorhandenen Daten und Sicherheitsrichtlinien der Greiner AG. Auch diese generative KI (GenAI)-Lösung ist seit kurzem in der Microsoft Teams-Umgebung des Medizintechnikunternehmens integriert.

Weitere Informationen über Tietoevry Create (ehemals Infopulse) in Deutschland unter: www.tietoevry.com/de

Über Tietoevry Create (ehemals Infopulse) in Deutschland

Tietoevry Create gehört zum führenden Software-Engineering-Dienstleister Tietoevry, der über nordeuropäische Wurzeln und Standorte in 90 Ländern mit rund 24.000 Beschäftigten verfügt. Mit lokaler Präsenz in Deutschland und globalen Ressourcen liefert Tietoevry Create maßgeschneiderte Softwarelösungen - von Consulting über Umsetzungs-Know-how bis hin zum Betrieb. Das Unternehmen ist spezialisiert auf AI & Data Services (datensichere KI-Lösungen, GPT-Chatbots, Copiloten u.v.m.), Cloud Transformation inkl. SAP, Customer Experience sowie Green Technologies (Sustainability/ESG), die einen positiven Business Impact und nachhaltige Veränderungen bewirken. Tietoevry Create fungiert als Digitalisierungs- und Automatisierungspartner der Industrie, der Finanzwirtschaft, des öffentlichen Sektors und weiterer Branchen. Zu den Kunden zählen zahlreiche Mittel- und Großunternehmen, darunter Microsoft, SAP, Bosch Security and Safety Systems, Santander, Deltasports u.v.m. Weitere Informationen auf www.tietoevry.com/de

Über Greiner Bio-One International GmbH

Greiner Bio-One ist auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Qualitätsprodukten aus Kunststoff für den Laborbedarf spezialisiert. Das Unternehmen ist Technologiepartner für Krankenhäuser, Labore, Universitäten, Forschungseinrichtungen, die diagnostische und pharmazeutische Industrie sowie die Biotechnologie. Greiner Bio-One ist in drei Geschäftssparten untergliedert: Preanalytics, BioScience und Sterilisation. Als Original Equipment Manufacturer (OEM) übernimmt Greiner Bio-One individuelle, kundenspezifische Designentwicklungen und Fertigungsprozesse für die Bereiche Life Sciences und Medizin. 2023 erzielte die Greiner Bio-One International GmbH mit 2.659 Mitarbeitenden, 29 Standorten und zahlreichen Vertriebspartnern in mehr als 100 Ländern einen Umsatz von 637 Millionen Euro. Greiner Bio-One ist Teil der Greiner AG mit Sitz in Kremsmünster (Österreich).

