ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 44/24

Mainz (ots)

Woche 44/24 Fr., 1.11. Bitte neuen Ausdruck beachten: 23.30 aspekte (HD/UT) Amerika und Deutschland: Werden wir Freunde bleiben? Die USA vor der Wahl 2024 Moderation: Jo Schück Woche 45/24 So., 3.11. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Verheiratet, geschieden, Single Kinder, Hausbau und dann Scheidung Film von Charlotte Widegreen und Lena Liebkind Deutschland 2024 Woche 46/24 So., 10.11. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Drogen, Dreck und dunkle Ecken Sind unsere Städte sicher? Film von Angelika Wörthmüller und Enrico Demurray Deutschland 2024 (Bitte auch für die Wiederholung um 5.00 Uhr beachten.) Woche 47/24 So., 17.11. 14.30 Bares für Rares - Händlerstücke Bitte Änderung beachten: (Erstsendung 19.3.2023) Woche 48/24 So., 24.11. 11.45 Bares für Rares - Lieblingsstücke Bitte Änderungen beachten: (Erstsendung 10.12.2023) Deutschland 2023 Woche 49/24 Mo., 2.12. Bitte neue Ausdrucke ab 23.50 Uhr beachten: 23.50 Das kleine Fernsehspiel (HD/UT) Uncivilized Hanau Fünfteilige Dramaserie Ahmad Rasmi Mohammed Nasrallah Sahra Seyneb Saleh Frau Huber Sabine Urban Frau Port Marie Burchard Kenan Aram Arami Momo Fatih Hatipoğlu Sascha Patrick Phul Yasin Mert Dincer Can Mücahit Altun Dominik Angelo Alabiso und andere Schnitt: Denys Darahan, Ufuk Cam, Bilal Bahadir Musik: Mourad Kehailia, Sebastian Fischer Kamera: Mahmoud Belakhel, Christian Mario Löhr Buch: Bilal Bahadir, Judith Angerbauer, Alina Graff Regie: Bilal Bahadir Deutschland 2024 0.25 Das kleine Fernsehspiel (HD/UT) Uncivilized Ukraine Fünfteilige Dramaserie Ahmad Rasmi Mohammed Nasrallah Sahra Seyneb Saleh Frau Huber Sabine Urban Frau Port Marie Burchard Kenan Aram Arami Momo Fatih Hatipoglu Sascha Patrick Phul Yasin Mert Dincer Can Mücahit Altun Dominik Angelo Alabiso Basti Nikolai Meierjohann Karla Franziska Machens Eren Sahin Eryilmaz und andere Schnitt: Denys Darahan, Ufuk Cam, Bilal Bahadir Musik: Mourad Kehailia, Sebastian Fischer Kamera: Mahmoud Belakhel, Christian Mario Löhr Buch: Bilal Bahadir, Dolunay Gördüm, Judith Angerbauer, Alina Graff Regie: Bilal Bahadir Deutschland 2024 ____________________________ zu Mo., 2.12. 0.45 Das kleine Fernsehspiel (HD/UT) Uncivilized Nine Eleven Fünfteilige Dramaserie Ahmad Rasmi Mohammed Nasrallah Sahra Seyneb Saleh Frau Huber Sabine Urban Frau Port Marie Burchard Kenan Aram Arami Momo Fatih Hatipoglu Sascha Patrick Phul Yasin Mert Dincer Can Mücahit Altun Dominik Angelo Alabiso Basti Nikolai Meierjohann Karla Franziska Machens Eren Sahin Eryilmaz Cem Harun Çifçi Ayhan Romario Oliveros und andere Schnitt: Denys Darahan, Ufuk Cam, Bilal Bahadir Musik: Mourad Kehailia, Sebastian Fischer Kamera: Mahmoud Belakhel, Christian Mario Löhr Buch: Bilal Bahadir, Dolunay Gördüm, Judith Angerbauer, Alina Graff Regie: Bilal Bahadir Deutschland 2024 (Weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell