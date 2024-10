ZDF

"sportstudio live" im ZDF: Ironman-WM, Frauen-Länderspiel, DFB-Pokal

Dreimal "sportstudio live" im ZDF – und das im Zweitagesrhythmus: Am Samstag, 26. Oktober 2024, ist erst im ZDF-Livestream und dann im ZDF die Ironman-WM auf Hawaii mitzuerleben. Am Montag, 28. Oktober 2024, steht ab 17.50 Uhr das zweite Länderspiel der DFB-Frauen unter dem neuen Bundestrainer Christian Wück auf dem ZDF-Programm. Und am Mittwoch, 30. Oktober 2024, rückt ab 20.15 Uhr im ZDF die zweite Runde im DFB-Pokal der Männer in den Fokus – mit dem Live-Spiel 1. FSV Mainz 05 – FC Bayern München und weiteren Pokalpartien in der Zusammenfassung.

Triathlon: Ironman-WM der Männer

Am Samstag, 26. Oktober 2024, suchen die Triathleten ihren Ironman-Weltmeister wieder auf Hawaii – im vergangenen Jahr waren sie erstmals in Nizza gestartet. Beim ältesten Triathlon über die Langdistanz sind 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen zu absolvieren. Im ZDF-Livestream auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek ist die Männer-WM in Kailua-Kona ab 18.15 Uhr zu verfolgen. Im ZDF geht "sportstudio live" im Anschluss an "das aktuelle sportstudio" ab 0.30 Uhr auf Sendung und überträgt bis 2.15 Uhr live aus Hawaii. Moderatorin Lena Kesting begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer von vor Ort zur Ironman-WM im Zweiten. Der dreimalige Ironman-Sieger Jan Frodeno ist als Experte dabei und Florian Zschiedrich für Interviews im Einsatz. Den Triathlon-Wettkampf kommentiert Marc Windgassen, als Co-Kommentator ist zudem Sebastian Kienle, Sieger des Ironman Hawaii vor zehn Jahren, am Mikrofon.

Fußball-Länderspiel der Frauen: Deutschland – Australien

Zweites Länderspiel unter dem neuen Bundestrainer Christian Wück – und zugleich der Nationalmannschafts-Abschied der Kapitänin. Am Montag, 28. Oktober 2024, 18.10 Uhr, tritt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen in Duisburg gegen Australien an – und Alexandra Popp beendet nach vierzehneinhalb Jahren im Nationaltrikot ihre Karriere im DFB-Team. Ab 17.50 Uhr meldet sich Moderator Sven Voss zu "sportstudio live" im ZDF, als Expertin ist Kathrin Lehmann dabei. Das erste Heim-Länderspiel der DFB-Frauen nach den Olympischen Spielen in Paris kommentiert Norbert Galeske.

DFB-Pokal der Männer: 1. FSV Mainz 05 – FC Bayern München

In der zweiten Runde des DFB-Pokals empfängt Bundesligist 1. FSV Mainz 05 am Mittwoch, 30. Oktober 2024, den Rekordpokalsieger und aktuellen Bundesliga-Tabellenführer FC Bayern München. Ob den Mainzern die Pokalüberraschung gegen den Favoriten gelingt, ist ab 20.45 im ZDF zu sehen. Um 20.15 Uhr startet der lange Pokalabend im Zweiten, durch den Moderator Sven Voss führt. Als Experte ist René Adler dabei, das Live-Spiel kommentiert Gari Paubandt. Im Anschluss an die Übertragung sind noch bis 23.45 Uhr diese Pokalspiele vom Mittwochabend in der Zusammenfassung zu sehen: Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach, SC Freiburg – Hamburger SV, Hertha BSC – 1. FC Heidenheim, SC Paderborn – SV Werder Bremen, TSG Hoffenheim – 1. FC Nürnberg, Arminia Bielefeld – 1. FC Union Berlin und Dynamo Dresden – SV Darmstadt 98. Die Highlights aller Zweitrundenspiele sind nach Abpfiff in der ZDFheute-App und auf sportstudio.de abrufbar.

"sportstudio live" wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

