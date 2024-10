ProSieben

"Europa zu missionieren ist die Masterarbeit" - Thilo Mischke auf den Spuren radikaler Christen in "ProSieben THEMA." am Montag auf ProSieben

Dämonenaustreibungen. Wunderheilungen. Missionierung. Wer glaubt, diese Themen gehören der Vergangenheit an, der irrt. Wer glaubt, das betrifft nur ältere Menschen oder Personengruppen außerhalb Deutschlands oder des Westens, der irrt noch mehr. In seiner neuen PrimeTime-Reportage "ProSieben THEMA. Radikale Christen und ihr Griff nach der Macht?" wagt sich der Journalist Thilo Mischke in den Kosmos fundamentaler Christen, moderner Kirchen und Christfluencern. ProSieben und Joyn zeigen die Dokumentation am Montag, 28. Oktober 2024, um 20:15 Uhr.

"Überall auf der Welt boomt die Religion. In Europa eben nicht. Europa zu missionieren, zu evangelisieren, das wäre der Gipfel der Leistung. Und deswegen ist das die Masterarbeit", sagt Theologe Martin Fritz. Bibeltreue Christen sind die am schnellsten wachsende religiöse Strömung der Welt. Seine zweijährige Recherche führt Thilo Mischke um die ganze Welt. Welche Faszination übt diese Bewegung auf ihre Anhänger aus? Was sind ihre Ziele? Und wie nahe stehen sich radikaler Glauben und rechte Politik? "Das ist ein globales Phänomen, das die ganze Welt erobern will, nicht nur die Vereinigten Staaten", so der Ex-Evangelikale und Beobachter der Szene Bradley Onishi: "Wenn sie in Deutschland sind und eine Messe mit 2.000 oder 10.000 20-Jährigen feiern und die Medien kommen, um diese Wiedergeburt des evangelikalen Christentums zu sehen, dann ist das der Beweis für ihre wunderbare Macht. Mehr als alles andere."

Mehr Thilo Mischke-Reportagen im Herbst auf ProSieben

Doppelt relevant. Doppelt aktuell. Doppelt intensiv. Eine Woche nach seiner Christen-Dokumentation fragt Thilo Mischke am 4. November 2024, dem Tag vor den US-Wahlen, um 20:15 Uhr in "ProSieben THEMA. Forrest Trump - Amerika vor der Schicksalswahl.": Wie viel ist noch übrig vom American Dream? Auf der Suche nach Antworten reist - und joggt - der Reporter auf den Spuren des legendären Forrest Gump quer durch die USA. In der Hochphase des US-Wahlkampfs trifft er in einem zutiefst gespaltenen Land Menschen aus allen politischen Lagern, die ums Überleben kämpfen, Brücken bauen und die dennoch alle an eine gute Zukunft in den USA glauben.

Ein 42,195 Kilometer langes Selbstexperiment für Reporter Thilo Mischke. Einmal einen Marathon zu meistern, ist für viele Hobbyläufer der absolute Traum. Aber längst geht es nicht mehr um individuelle Leistungen: Marathonlauf ist inzwischen eine boomende Industrie. Macht der Laufhype unsere Gesellschaft fitter? Oder tappen wir in die nächste Leistungsfalle? Wer profitiert? Und wer sind die Verlierer? In seiner neuen "UNCOVERED. Rekord - verdächtig? Das Geschäft mit dem Marathon"-Reportage testet Thilo Mischke am Montag, 11. November 2024, um 22:35 Uhr auf ProSieben seine eigenen körperlichen Grenzen, geht selbst auf die Strecke und blickt hinter die Fassade des Marathon-Hypes in Deutschland und weltweit.

Das sind die Thilo Mischke-Reportagen im Herbst auf ProSieben und kostenlos auf Joyn:

"ProSieben THEMA. Radikale Christen und ihr Griff nach der Macht?" - am Montag, 28. Oktober 2024, um 20:15 Uhr

"ProSieben THEMA. Forrest Trump - Amerika vor der Schicksalswahl." - am Montag, 4. November 2024, um 20:15 Uhr (bereits ab 28. Oktober auf Joyn)

"UNCOVERED. Rekord - verdächtig? Das Geschäft mit dem Marathon" - am Montag, 11. November 2024, um 22:35 Uhr

